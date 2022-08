Come sono le case delle celebrità?

Le abitazioni dei personaggi famosi si distinguono per il lusso e la ricercatezza degli arredamenti. Anche le location riflettono spesso lo status dei proprietari che vogliono distinguersi dal vicinato con una dimora unica e ricercata. La clientela più facoltosa ha esigenze differenti e ricerca esclusivamente immobili di pregio in grado di rispecchiare i dettami principali del lusso contemporaneo.

Queste dimore soddisfano gli standard più elevati del mercato e vengono accuratamente selezionate per il loro valore estetico. L’aspetto architettonico riveste, infatti, un ruolo fondamentale nella scelta di una casa di valore, ma anche gli interni rappresentano un elemento importante per la valutazione dello spazio domestico.

Le celebrità possono allestire le proprie stanze con gli arredi più ricercati e funzionali. Mobili dal design ricercato e dispositivi tecnologici all’avanguardia sono le caratteristiche principali delle abitazioni più ambite e ricercate. Tutti desiderano una vita come quella delle celebrità e in questo articolo analizzeremo quali sono i fattori che rendono speciali le case dei personaggi famosi.

Il primo elemento che i personaggi famosi valutano quando devono acquistare un immobile è la sua posizione geografica. La location è una discriminante fondamentale perché i terreni che hanno un valore più elevato riflettono il profilo socio economico dei proprietari.

Un quartiere esclusivo attira, senza alcun dubbio, molte più celebrità di una zona popolare. Una casa diventa molto più appetibile dal punto di vista finanziario quando è situata in una località sicura, piena di servizi ed esclusiva. L’aspetto esterno è un altro fattore molto importante perché ogni personaggio famoso desidera una dimora unica e ricercata.

L’elemento architettonico è una caratteristica essenziale di un’abitazione perché rappresenta il connubio tra estetica e funzionalità. Anche gli interni rivestono un ruolo essenziale e le celebrità adorano i mobili dal design ricercato e raffinato. Uno degli ambienti domestici più curati in queste tipologie di case è il bagno. Una nuova tendenza che sta spopolando tra i vip è il crescente utilizzo dei dispositivi di ultima generazione.

Gli accessori bagni all’avanguardia sono sempre più ricercati e con la tecnologia più moderna si possono realizzare degli interni di lusso comodi, ma al tempo stesso funzionali. Anche le opere d’arte donano un tocco di unicità all’ambiente perché il confine tra oggetti d’arredo e creazioni sofisticate sta divenendo sempre più labile col passare degli anni. Le tendenze contemporanee si esauriscono molto più rapidamente rispetto al passato e anche i personaggi famosi spesso non colgono in tempo i segnali del cambiamento.

Come sottolineato in precedenza, una casa acquisisce un valore superiore in base alla sua location. Le dimore delle celebrità devono spiccare sia nei contesti urbani che in quelli più periferici per stupire e lasciare tutti a bocca aperta. Una delle soluzioni più gettonate nelle metropoli urbane è rappresentata dall’attico.

Questa tipologia di abitazione riscuote un notevole successo specialmente a Roma e Milano. Rappresentano una categoria di appartamenti di pregio che si inseriscono perfettamente nei contesti metropolitani e nei centri storici.

Molti vip hanno fatto questa scelta per vivere nei quartieri più signorili delle principali città italiane. Altre località molto gettonate sono i centri sardi e pugliesi a ridosso del mare, senza dimenticare il fascino che la toscana esercita da anni sulle celebrità internazionali.