Come usare il colore terracotta nel make-up?

I colori caldi hanno il potere di prolungare l’effetto abbronzatura e “riscaldare” il viso durante i mesi freddi. Ma quanto ne sappiamo del colore terracotta?

Make-up- foto pixabay.com

Oro, rame, caramello e terracotta: tutti i colori caldi ispirati alla terra rendono il trucco più caldo e comfortable.

Questi colori riescono ad accendere l’abbronzatura del viso in estate e a illuminare il viso in inverno, creando un risultato davvero glamour.

Se l’oro, il rame e il caramello creano una comfort zone per la maggior parte delle make-up addicted, non si può dire lo stesso del colore terracotta.

Il terracotta è un colore che, seppur sottovalutato, riesce a donare un effetto “baciata dal sole” e sta bene proprio a tutte.

Come usare il colore terracotta

Il terracotta è un colore a metà strada tra il marrone e l’arancione che porta i colori della terra sul viso con l’intento di “scaldare” con pochi tocchi.

Questo colore dà il meglio di se in qualunque make-up, dagli accostamenti con altri colori caldi agli abbinamenti a contrasto con il blu o l’azzurro e il grigio.

Nel caso dell’abbinamento terracotta e rosa pallido (o un altro colore caldo) si ottiene un risultato elegante e femminile che può essere illuminato utilizzando un tocco di bianco o beige.

L’abbinamento terracotta e grigio chiaro crea un effetto raffinato, luminoso e sobrio che si adatta a qualunque situazione. Basta utilizzare un grigio più scuro per ottenere un effetto più strong che non passa inosservato.

Il mix terracotta e blu sembra più difficile da portare, ma in realtà crea un effetto a contrasto molto interessante. Insomma qualcosa per nulla scontato.

Per quanto riguarda il colore terracotta, invece, si può utilizzare in due varianti: uno che tende più verso il marrone e l’altro che vira verso il rosa-arancio.

In entrambi i casi il make-up terracotta crea un look davvero elegante che non rinnega il colore, anzi ne fa la sua arma vincente.

Per il resto, si può giocare con le tecniche di make-up e le texture, andando dai colori pieni alle sfumature leggere fino ai finish shimmer.

A chi sta bene?

I colori caldi come il colore terracotta stanno bene a tutte, ma si sposano perfettamente a chi ha un sottotono caldo o neutro tendente al caldo e le more.

Sì al make-up terracotta se si hanno gli occhi chiari in modo da valorizzarli che se si hanno gli occhi castani per intensificare lo sguardo.