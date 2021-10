Non c’è trucco che non possa risplendere grazie all’illuminante, ma le regole di applicazione potrebbero non valere per tutte. Scopriamo come valorizzare il viso con l’illuminante!

Trucco luminoso- foto pixabay.com

L’illuminante è uno di quei cosmetici che fa subito effetto “baciata dal sole”, regalando un tocco di freschezza e luminosità al viso.

Le make-up addicted più navigate sanno benissimo come scegliere il colore e la texture del cosmetico e quali sono i punti dove applicare l’illuminante. Tuttavia potrebbe non bastare.

Di fatto l’applicazione dell’illuminante su fronte, dotto lacrimale, arcata sopraccigliare, zigomi, naso, arco di Cupido e mento non vale in tutti i casi.

Questa regola di make-up dovrebbe essere personalizzata il più possibile in modo da riuscire a valorizzare il viso con l’illuminante.

Tra l’altro un’applicazione esagerata dell’illuminante potrebbe rendere la pelle troppo lucida e unta, soprattutto se si parla di pelle grassa e pelle mista.

Come valorizzare il viso con l’illuminante

Illuminante sì, ma nei punti in cui si può ridefinire le proporzioni a livello ottico e valorizzare la forma del viso. D’altronde l’applicazione di alcuni punti luce strategici segue il concept dietro il contouring.

Se la tecnica contouring crea volumi e tridimensionalità sfruttando le luci e le ombre allora anche l’effetto glow realizzato con l’illuminante può riuscire a valorizzare il viso.

Arcata sopraccigliare e fronte

Illuminare l’arcata sopraccigliare solleva lo sguardo mentre l’effetto glow sulla fronte crea un effetto tridimensionale (meglio al centro e ai lati se la fronte è piccola e soltanto al centro se la fronte è larga).

Dotto lacrimale

Il punto luce nella parte interna dell’occhio promette di ingrandire lo sguardo e donare un tocco di sensualità. Tuttavia sarebbe meglio applicare l’illuminante al centro della palpebra in caso di occhi distanti.

Zigomi

Un tocco luminoso sugli zigomi è un must have di make-up regala un risultato lifting immediato. Attenzione ad applicarlo sulla parte alta degli zigomi e a sfumare verso l’alto.

Naso

L’illuminante va applicato attentamente in base alla forma: su punta e attaccatura con centro scuro se il naso tende verso il basso; sul dorso con lati scuri per assottigliare il naso largo; sul dorso con punta scura per slanciare il naso patata.

Arco di Cupido

L’applicazione dell’illuminante sull’arco di Cupido può aumentare le labbra a livello ottico, rendendo la bocca sensuale. Meglio evitare in caso di labbra già carnose.

Mento

Anche il mento può trarre beneficio dal tocco di luce dell’illuminante: basta illuminare la mascella (fatta eccezione per l’estremità) e scurire la parte centrale inferiore alle labbra e la zona inferiore del mento.