Cosmetici in capsule: cosa sono e perché sceglierli

Alcuni cosmetici come il fondotinta e il bronzer sono indispensabili per costruire un make-up impeccabile. Ma quanto ne sappiamo di questi cosmetici in capsule?

Prodotto in capsule- foto pixabay.com

Pelle omogenea e perfetta con il fondotinta ed effetto “baciata dal sole” con il bronzer: la maggior parte delle make-up addicted ama sfoggiare un viso privo di imperfezioni e leggermente abbronzato tutto l’anno.

A volte, purtroppo, saper scegliere la tonalità del fondotinta o il colore del bronzer non è sufficiente ad assicurare il risultato desiderato.

A rendere impeccabile la base e l’effetto “baciata dal sole” è anche e soprattutto la scelta del formato del prodotto.

Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di cosmetici in capsule, vale a dire fondotinta e terra abbronzante sotto forma di piccole sfere.

Cosa sono i cosmetici in capsule?

Il mondo del make-up elabora sempre nuove soluzioni per rispondere alle esigenze più disparate delle appassionate di trucco. Tra quelle più apprezzate ci sono per l’appunto i cosmetici in capsule.

I cosmetici in capsule non sono altro che prodotti cosmetici caratterizzati da film biodegradabili e formule microfluide.

Questo genere di cosmetici di ultima generazione restituisce un risultato colorato e impeccabile, ma leggero e a tratti impercettibile.

Perché scegliere i cosmetici in capsule?

I cosmetici in capsule portano con loro tantissimi vantaggi: monodose, risultato impalpabile e facili da portare ovunque.

Monodose – Ogni capsula contiene lo stesso quantitativo di prodotto, scongiurando eccessi nel make-up e sprechi.

– Ogni capsula contiene lo stesso quantitativo di prodotto, scongiurando eccessi nel make-up e sprechi. Effetto naturale – La composizione dei cosmetici in capsule perde i componenti superflui come i conservanti, è concentrata e regala un risultato nude. Tutto senza rinunciare alla copertura delle imperfezioni e/o al colorito sano.

– La composizione dei perde i componenti superflui come i conservanti, è concentrata e regala un risultato nude. Tutto senza rinunciare alla copertura delle imperfezioni e/o al colorito sano. Trasportabilità – Questi cosmetici, essendo in capsule, sono molto più facili da trasportare perché non rischiano né di versarsi né di disperdersi. Inoltre rappresentano soluzioni salva spazio.

Insomma il fondotinta e il bronzerin capsule permettono di avere una pelle uniforme e luminosa in pochi e semplici gesti. Tutto senza appesantire. Anzi, l’effetto sarà naturale e davvero sorprendente.