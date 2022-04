Costantino Vitagliano rivela il cachet: “5mila euro a puntata al Grande Fratello Vip”

Costantino Vitagliano è scomparso dalle scene mediatiche, dopo averle dominate nel corso degli anni Duemila. Il re dei tronisti di Uomini e Donne è molto attivo sui social network, in particolar modo su Instagram, ma in tv si vede davvero raramente. Per lui che era abituato alle luci della ribalta, non sarà stato affatto facile gestire questa fase di penombra e assenza totale dai programmi televisivi.

Negli anni d’oro Costantino guadagnava grandi cifre. Aveva tanti impegni lavorativi programmati per lunghi periodi, viaggiava da una parte all’altra d’Italia senza sosta, dormiva pochissimo, ma incassava cifre da capogiro.

Negli ultimi anni il re dei tronisti di Uomini e Donne aveva partecipato ad alcuni reality show, l’ultimo era stato il Grande Fratello Vip 1, ma poi è letteralmente scomparso dalle scene. Aveva lanciato anche un accorato appello a Maria De Filippi per tornare sul trono, ma niente da fare.

Ora l’ex concorrente del GF Vip 1 ha rivelato quanto aveva guadagnato ai tempi della sua partecipazione al famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto all’epoca da Ilary Blasi, durante un’intervista radiofonica.

Costantino Vitagliano di Uomini e Donne ha rivelato ai microfoni di Trends&Celebrities su RTL 102.5 News: “Ad oggi ogni tanto ricevo qualche proposta lavorativa, ma i cachet sono cambiati e non è più un lavoro andare in video ospite. Io ero abituato ad altri tipi di cachet. Al Grande Fratello Vip prendevo 5 mila euro a puntata e stiamo parlando di anni in cui erano già molto calati”.

L’ex tronista di Uomini e Donne era stato il primo eliminato del GF Vip 1 ed era uscito dopo una sola settimana. I 5 mila euro citati li aveva presi presumibilmente per quella unica settimana di gioco. Le altre settimane, ospite in studio nel parterre degli eliminati, aveva incassato molto meno. Si parla in media del 50% in meno, quindi 2.500 euro a puntata.