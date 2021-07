Cristina Buccino e Daniele Scardina stanno insieme. Baci appassionati a Milano tra la bellissima showgirl e il noto pugile Toretto. Una nuova coppia vip del jet set nazionale davvero inedita. Daniele Scardina ritrova l’amore dopo la fine della sua relazione d’amore con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, che è in love (?) con il divo turco della televisione Can Yaman. Il pugile è infatti stato sorpreso dal settimanale di cronaca rosa Chi nella notte milanese assieme all’ex professoressa dell’Eredità e influencer calabrese Cristina Buccino.

Lui era di ritorno da Miami, dove vive e si allena, lei invece da una vacanza con amici a Capri: i due si sono incontrati per un aperitivo in un bar e sono partiti i pubblici e appassionati baci, “rubati” dai paparazzi appostati.

Toretto archivia così la sua precedente storia con Diletta Leotta. Alcuni mesi fa ospite di Silvia Toffanin a Verissimo aveva parlato della sua passata love story con Diletta: “Con lei ho vissuto una relazione vera. Eravamo complici in tutto con lei, è stata una storia bellissima e un bel periodo. Ero innamorato, ora non ci sentiamo più, ma io le voglio bene, la rispetto perché è una grande donna. Io ora penso solo al mio percorso e a consegnare felicità alle persone che mi sono attorno”.

Lo scorso anno Cristina era finita al centro del gossip per un presunto flirt con il pilota Andrea Iannone. Flirt smentito categoricamente dalla bellissima e sensuale soubrette su Instagram Story: “Queste notizie dicono che ho avuto una relazione che poi è finita, che poi si è evoluta, non si è evoluta… Ma io voglio dire una cosa: non ho fatto alcuna intervista, non ho rilasciato alcuna dichiarazione che lasciasse intendere che mi fossi fidanzata e poi lasciata eccetera, eccetera…! Ma siete pazzi? A me è stata fatta una domanda qualche giorno fa da un giornalista, mi è stato chiesto: ‘Sei single?. E io ho risposto semplicemente di sì, perché è la verità: sono single”.

Ora Cristina è in love con Scardina. Auguri!