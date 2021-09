Cristina Marino infuriata sui social: “Che ve frega di sapere che faccia ha mia figlia?”

Cristina Marino ha perso letteralmente la pazienza di fronte ad alcune osservazioni e richieste particolari di alcuni suoi followers. La mamma vip della piccola Nina Speranza si è scagliata contro chi la critica perché sul suo profilo Instagram condivide foto particolari della baby vip, mostrando solo i piedi o le braccia della bimba e nulla di più. La 30enne compagna dell’attore Luca Argentero si è sfogata: “Che ve frega che faccia ha mia figlia?”.

Cristina Marino – Foto: Instagram

Nelle sue Instagram Stories Cristina Marino ha dichiarato: “Argomento Nina… Questa roba del tormento che non la posto: ma a voi che ve frega? Cosa vi interessa sapere che faccia ha mia figlia? E, soprattutto, se a me non va di postare la faccia ma i piedi, sono sua madre: potrò fare quello che va a me?”.

“Mi sembra un dover giudicare per forza questa cosa dei bambini – ha continuato Cristina -. E se li posti, perché li posti e se non li posti… Credo che uno debba fare quel cavolo che gli pare! Uno su Instagram pubblica quel che gli va di pubblicare, non credete sia The Truman Show, anche se lo sembra”.

La mamma vip ha poi asserito: “Penso che ogni madre debba postare quel che gli pare: io personalmente non ho voglia che Nina diventi argomento di bar, non mi va e preferisco tutelarla. Fatevene una ragione! Quando mi andrà, se mi andrà, pubblicherò una foto della faccia di mia figlia, al momento non è così”.

La bella attrice ha poi ripreso il suo compagno Luca Argentero al suo fianco. “Se vi va posto lui”, ha scritto. Poi ha riportato il pensiero di Argentero: “Luca in maniera facile mi dice: ‘Ma se veramente non te ne frega un ca**o, perché fai polemica?’. Ha ragione pure lui…”. E a quanto pare… ha proprio ragione Luca!