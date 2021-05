Cristina Marino svela i segreti per stare sempre in forma

Cristina Marino ha svelato i suoi segreti per stare sempre in forma durante un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. La mamma vip della piccola Nina Speranza punta molto sull’alimentazione corretta e l’allenamento. La sensuale modella e attrice ha ammesso che se “sgarra” a tavola, il giorno dopo rimedia.

Cristina Marino – Foto: Instagram

Cristina Marino e i suoi segreti di bellezza

La compagna dell’attore Luca Argentero, Cristina Marino, ha rivelato: “Un allenamento funzionale, da eseguire anche per mezz’ora ogni giorno. Basta poco per stare bene e non perdere l’appuntamento con se stesse. Un allenamento quindi che coinvolga tutto il corpo, un allenamento completo. Un workout che alleni la forza, l’equilibrio, la resistenza e la massa; e che lavori sulla definizione e sulla tonificazione”.

Per poi sottolineare: “Impariamo a gestirci e saperci gestire. Ascoltiamo il nostro corpo. Conosciamoci. Serve solo costanza e determinazione. Cerchiamo di vivere l’allenamento, affiancato da un piano nutrizionale, come un vero e proprio stile di vita: cerchiamo di dedicare alcune ore della giornata a noi stesse, al nostro corpo per mantenerci in salute!”.

La futura moglie di Luca Argentero ha aggiunto: “Ogni tanto concedersi le proprie voglie è importante, ma ovviamente stando sempre in un regime di sana e corretta alimentazione. Si agli sgarri, senza però fare diventare lo sgarro un’abitudine (l’altro giorno ad esempio ho mangiato patatine e hamburger, e me li sono gustati fino alla fine!). Possiamo quindi concederci ogni tanto uno sgarro, ma non deve diventare un’abitudine, dobbiamo imparare a saperci gestire e il giorno dopo, rimediare”.

Cristina ha poi evidenziato: “Senza sentirci in colpa, continuiamo la nostra vita normale, fatta di allenamento ed alimentazione sana, magari con un’accortezza in più: pasto più light e allenamento più intenso. Seguo quindi un’alimentazione completa senza privarmi di nulla, ma sto molto attenta agli abbinamenti degli alimenti e alla loro cottura. Presto sempre molta attenzione a quello che mangio! Ricordiamoci che l’alimentazione sana inizia da quello che decidi di avere nel frigo!”.

Bisogna sempre prendersi cura del proprio corpo: “Mi sono sempre presa cura di me, del mio corpo e della mia testa! Quindi posso dire che non è cambiato! Appena ho potuto, ho ripreso ad allenarmi in modo graduale. Il mio corpo ha reagito subito benissimo, si ricordava tutti gli esercizi! Ormai aveva interiorizzato l’allenamento! L’alimentazione sana poi per me essendo una scelta di vita non è mai mancata!”.