Cronaca di un tempo incerto di Michele Bravi: testo e video

Cronaca di un tempo incerto di Michele Bravi è già disponibile dal 22 ottobre scorso. La canzone è stata scritta da Federica Abbate, Michele Bravi, Cheope e Francesco “Katoo” Catitti, che ne ha curato anche la produzione. “A chiusura di un disco che ha definito il mio percorso musicale degli ultimi anni – ha dichiarato Bravi -, Cronaca di un tempo incerto è la narrazione desolata di un mondo sul margine estremo dell’indeterminatezza. Il percorso nel buio si chiude con il tentativo ultimo di cercare e portare in salvo dall’oscurità qualcosa che non si sia scheggiato, che sia rimasto intero”. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Michele Bravi in primo piano – Foto: Facebook

Cronaca di un tempo incerto di Michele Bravi: il testo

Guarda fuori ha appena grandinato

quanti sassi e stelle spente sul selciato

una volta qui c’era un prato

non lo avresti mai immaginato

navighiamo sempre a vista convinti sulla Terra

che il cielo non esista come fiori in una serra

raccogliamo i nostri fallimenti

conchiglie sulla sabbia orfani di sentimenti

fuochi accesi sulla paglia

Domani dove andremo

e di questi nostri giorni cosa ne faremo

dimmi se esiste qualche cosa in cui credere davvero

che non sia ancora scheggiato, che sia rimasto intero

come il tuo sorriso da lontano

in quella nostra foto in bianco e nero

che vada oltre questo inverno

tutto il vuoto che ora sento affianco quando mi addormento

ho l’illusione di un momento

oltre questa infinita cronaca di un tempo incerto

oltre questa infinita cronaca di un tempo incerto

Pensavo che c’è sempre qualcosa che ho capito male

un bacio mai dato, lasciato sulle scale

un viaggio mai fatto insieme io e te al mare

un resto per sempre invece a quanto pare

Domani dove andremo

e di questi nostri sogni cosa ne faremo

dimmi se esiste qualche cosa in cui credere davvero

che non sia ancora scheggiato, che sia rimasto intero

come il tuo sorriso da lontano

in quella nostra foto in bianco e nero

che vada oltre questo inverno

tutto il vuoto che ora sento affianco quando mi addormento

ho l’illusione di un momento

oltre questa infinita cronaca di un tempo incerto

E ora che il cielo si è un filo aperto

e a farmi andare le cose sono diventato esperto

ogni giorno che ti cerco ogni giorno mi perdo

in questa cronaca di un tempo incerto

Domani dove andremo

e di questi nostri giorni cosa salveremo

dimmi se esiste qualche cosa in cui credere davvero

che non sia ancora scheggiato, che sia rimasto intero

come il tuo sorriso da lontano

in quella nostra foto in bianco e nero

che vada oltre questo inverno

tutto il vuoto che ora sento affianco quando mi addormento

ho l’illusione di un momento

oltre questa infinita cronaca di un tempo incerto

oltre questa infinita cronaca di un tempo incerto.

Cronaca di un tempo incerto di Michele Bravi: il video