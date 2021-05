Cuore freddo è il nuovo singolo di Zollo con il featuring di Xenboi

Cuore freddo è il nuovo singolo di Zollo, estratto dal suo esordio solista Spermatozollo, con il featuring di Xenboi. La pubblicazione dell’album del produttore, compositore e ingegnere del suono classe 87 continua con questo brano realizzato in collaborazione con Xenboi, già presente in“Data crime”, precedente singolo con i Calibro 35. “Spermatozollo”, disco che Zollo definisce una “collana discografica” per la pubblicazione “a puntate”, è ricco di ospiti di valore e raccoglie due anni di incontri e sessioni in studio.

“Xenboi – racconta Zollo – è il nuovo progetto di The Delay in the Universal Loop, ossia Dylan Iuliano, e nasce dall’aver immaginato insieme un suo nuovo modo di esprimersi, più ancorata alle sue origini. Ho incontrato Dylan la prima volta una decina di anni fa. Lui aveva solo 14 anni, suonava in una band grunge ed essendo entrambi della provincia di Benevento non ci volle molto tempo per ritrovarci sullo stesso palco. Rimasi colpito dalla sincerità e dall’impatto con cui si esprimeva e, dopo un paio di anni, scoprii il suo progetto elettronico The Delay in the Universal Loop che stava avendo risonanza anche oltreoceano. La scorsa estate, mentre mi trovavo nelle mie zone di origine, ho pensato di proporgli la collaborazione e incredibilmente lo stesso giorno mi contattò, sapendo della mia presenza, in zona per provare a fare qualcosa insieme. Subito ci accorgemmo che l’intesa era potente e senza darci troppe indicazioni è nata ‘Cuore freddo’ (primo suo brano con un testo in italiano), un inno alla provincia sporcato dalla rassegnazione di essere lontani dai giochi delle grandi città: racconta il vuoto dentro in pieno inverno, ai margini di ogni impero, tra fumate e taniche di vino con i tuoi amici di sempre”.

“Spermatozollo” ha preso vita nel 2020 grazie ai pezzi con Joe Scacchi, Garage Gang, Ketama126, Lil Jolie e Pretty Solero, Tauro Boys ed Enrico Gabrielli, e sta proseguendo nel 2021 con nuovi brani. Grazie alla lunga esperienza come fonico di sala di artisti come Calibro 35, Cosmo, Calcutta, Diodato e tanti altri, Zollo negli anni ha creato una rete di rapporti umani e professionali unica nell’ambiente musicale che lo ha portato a collaborare a vari progetti, anche come musicista e produttore. Per esempio, l’incontro con la Love Gang – CXXVI è stato molto fruttuoso e lo ha portato a dare un contributo importante a “Kety” (2019), album di Ketama126 uscito per Sony Music.

Zollo, grazie al suo background, si ispira a suoni di vari tempi e culture unendole e filtrandole con il filo conduttore della contemporaneità ed evocando un mood diverso a settimana come l’immaginario delle library degli anni ’60 e ’70 che, concepite come commenti ai film, restituivano, traccia per traccia, stati d’animo molto diversi. L’uscita dei brani che compongono questo lavoro, infatti, è spalmata di settimana in settimana.