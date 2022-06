Daniela Martani e Soleil Sorge non si amano, né si sopportano. L’ex gieffina e conduttrice radiofonica ha rifilato bordale al vetriolo all’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne e giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022, Soleil Sorge. L’ex hostess di Alitalia l’ha attaccata su Twitter: “E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica saccente e supponente”.

Daniela Martani e Soleil Sorge – Foto: Biccy.it

Daniela Martani ha poi aggiunto: “Poi ci sono i fandom di personaggetti famosi compresa Soleil che stanno impazzendo perché ho osato criticare la loro “queen”. Ah mentre Solei salta da un reality all’altro perché solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio. Ci sentiamo su Radio Radio alle ore 19. Questi fan mi fanno tenerezza perché appena gli tocchi il loro beniamino diventano pazzi come dei bambini a cui hai tolto le caramelle. Io questi fandom non ce li ho, ma ho la capacità di difendermi da sola sempre. Non ho bisogno certo dei fandom”.

Ha poi concluso il suo attacco social con queste parole: “Percepisco nervosismo nel fandom di Soleil. State calmi, non ho assolutamente detto che Soleil sia una poco di buono, ma che usa farsi fotografare con fidanzati più o meno famosi per restare a galla mediaticamente. È la sua strategia, come quella di molte altre, ma non è la mia”.

Un regalino per tutti i #fandom dei "personaggetti" famosi compresa #soleil #isola #soleilstasi che stanno impazzendo perché ho osato criticare la loro "queen"?? pic.twitter.com/1CoRfRoezD — Daniela Martani (@danielamartani) May 31, 2022

La giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022 ha replicato così: “Bastava chiederla un po’ di pubblicità, magari ti veniva ad ascoltare qualcuno”.

Anche nel recente passato Daniela aveva riservato sciabolate all’indirizzo di Soleil, come ad esempio qualche mese fa: “Lei è stata super protetta per tutta la durata del Grande Fratello Vip. Le sue uniche dinamiche sono state fingere l’innamoramento per quell’altro buffone di Alex Belli“.