Dario Socci è superdotato? Il gossip impazza: il pugile approda su Onlyfans

Dario Socci è superdotato? Il gossip impazza in Rete dopo alcuni suoi scatti in intimo che hanno stuzzicato le fantasie erotiche delle sue scatenate e numerose ammiratrici e fan gay. Il 33enne pugile originario di Salerno e militante nella categoria dei pesi welter ha sorpreso davvero tutti con il suo approdo su Onlyfans.

Dario Socci – Foto: Facebook

Da poche ore anche The Italian Trouble è presente sulla nota piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.

Soltanto lo scorso mese Dario Socci aveva lanciato un accorato appello alla sua ex fidanzata, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso, dalle pagine del settimanale DiPiù: “Voglio una seconda chance. Non posso essere padre e non posso essere un buon compagno. Rimango una brava persona, un uomo affidabile che continuerà a pensare a te e, se ne avrai bisogno, ci sarà sempre. Che tornerà ad amarti, se lo vorrai. Ma non subito, perché prima devo pensare alla mia carriera. Te la senti di aspettarmi e di darci, un giorno, una seconda possibilità?”.

Onlyfans e vip: un binomio perfetto

Onlyfans continua a fare proseliti tra modelli, personaggi tv, influencer, sportivi ed ex tronisti di Uomini e Donne. Dopo l’ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico nonché imprenditore e influencer Alessio Lo Passo anche altri due ex tronisti, Mariano Catanzaro e Lucas Peracchi, sono approdati sulla piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio è approdata su Onlyfans oltre alla bombastica influencer Federica Pacela e all’attrice a luci rosse Priscilla Salerno. Perfino la Regina del Pop, Madonna, avrebbe strizzato l’occhio a Onlyfans… e ora è approdato anche Dario Socci!