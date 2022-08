Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne si sono lasciati. La loro storia d’amore è durata davvero poco, come d’altronde altre ex coppie del famoso e chiacchierato dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. I detrattori di questa coppia parlano di una fine già preventivata e di una storia d’amore soltanto mediatica. I fan, invece, di Davide Donadei e Chiara Rabbi sono davvero sotto shock e dispiaciuti.

Chiara Rabbi ha svelato su Instagram perché si è lasciata con Davide Donadei, parlando semplicemente di sentimenti. Niente tradimento, dunque!

“Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate – ha dichiarato l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne -. Adesso improvvisamente sono un mostro! No, non lo sono, non lo sono mai stata e non sono proprio quella che mi descrivete. Poi non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe! Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene – ha proseguito Chiara Rabbi -, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così. Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. Cioè, in un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui. Basta”.

Intervistato di recente da Uomini e Donne Magazine, Davide Donadei ha rivelato che desidererebbe varcare la porta rossa: “Siamo stati al Grande Fratello grazie ad un amico che lavora lì. Posso dire che è stato bello, era la finale di un reality durato sei mesi. Non dico che é una delle cose che mi piacerebbe di più, ma quasi. Sarebbe veramente interessante“.

Davide sarà uno dei prossimi concorrenti del GF Vip 7? Molto presto ne sapremo qualcosa in più.