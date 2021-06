Davide Lorusso è gay? Riccardo Signoretti e Jessica Antonini si scontrano sui social

Davide Lorusso è gay? Il settimanale di cronaca rosa Nuovo ha sbattuto in copertina le clamorose rivelazioni rilasciate dall’ex tronista Jessica Antonini a un giornalista della rivista in merito alla presunta omosessualità dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha condiviso la copertina sul suo profilo Instagram e ha scritto: “Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e Donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi. ‘Secondo me Davide dentro di lui è gay, ma non lo sa’, dice Jessica. Un racconto da non perdere, in edicola sul prossimo numero di Nuovo”.

Jessica Antonini contro Nuovo per l’outing su Davide Lorusso

Dichiarazioni bomba che hanno fatto subito il giro del web. Ma l’ex tronista nelle sue storie di Instagram ha smentito categoricamente le dichiarazioni fragorose su Davide Lorusso riportate da Nuovo: “Si sa che i giornali devono fare sempre il titolo a effetto. […] Non ho mai chiesto di scrivere così e soprattutto in copertina“.

Riccardo Signoretti pubblica l’audio dell’intervista a Jessica Antonini

Il direttore Riccardo Signoretti ha però smentito le ultime dichiarazioni di Jessica Antonini e ha deciso di sbugiardarla pubblicamente, pubblicando l’audio dell’intervista sul suo profilo Instagram. Il giornalista e opinionista tv ha esordito così: “Basta chiacchiere. Le affermazioni di Jessica Antonini sul suo ex, Davide Lorusso, sono a prova di smentita. Ecco un passaggio dell’intervista di Matteo Martinasso in edicola su Nuovo che chiarisce ogni dubbio”.

Nell’audio in oggetto, Jessica ha detto chiaramente: “Secondo me Davide dentro di lui è gay ma non lo sa. Ma lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo e dirgli che comunque vabbè, se così fosse io non ci vedrei niente di male perché praticamente tutti quelli che mi stanno intorno sono gay… Gli ho detto che questa cosa mi ha messo un attimo in difficoltà perché comunque io mi faccio 200 km, lui non è più sceso a casa mia…“.