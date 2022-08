Davide Sanclimenti ha vinto il reality show britannico Love Island in coppia con l’attrice, modella e personaggio televisivo turco-britannico Ekin-Su Culculoglu. Quest’ultima è nota nel Regno Unito e in Turchia per aver interpretato il ruolo di Isil nella soap opera turca Kuzey Y?ld?z? ?lk A?k nel 2020. Insieme all’italiano Davide Sanclimenti ha partecipato e vinto l’ottava serie del reality ITV2 Love Island.

Davide Sanclimenti con Ekin-Su – Foto: Instagram

Davide Sanclimenti è nato a Frosinone, ma abita a Manchester. Si è auto definitivo “lo stallone italiano” ed il suo accento decisamente poco british gli ha causato numerosi sfottò, ma gli ha anche portato numerosi fan. Su Instagram vanta quasi 2 milioni di followers.

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica ha rivelato: “Perché ho partecipato a Love Island? Non ho fatto io richiesta, non mi sentivo pronto con l’inglese. Ma un sabato sera stavo lavorando in discoteca e mi ferma uno della rete Itv: ‘Perché non ti candidi? Saresti perfetto’. Allora mi son detto: Sì, mi butto”. Beh, in Inghilterra un ragazzo così italiano piace sempre. Ma, sì, credo che il mio segreto sia stata la semplicità. Durante il reality show dicevo sempre quello che mi passava per la testa, a differenza dei concorrenti inglesi. E poi, come Ekin [la ragazza che ha vinto insieme a lui, ndr], sono sempre stato vero: i britannici si sono rivisti in una coppia normale come noi. I concorrenti invece spesso sono molto più tirati, fake”.

Ha poi rivelato: “Ho sempre pensato di fare il modello. Ma ho già molte richieste per la televisione. L’agente con il quale firmerò mi ha detto che posso fare tutto. Se ho mai pensato di tornare in Italia? All’inizio, quando mi apprestavo a lavorare, sì. Ma poi mi sono detto: rimpatrio per uno stage a 600 euro? Qui, appena laureato, ho trovato subito un lavoro per 1.500 sterline al mese”.