Dawn FM è il nuovo album di The Weeknd, il 31enne cantautore e produttore discografico canadese Abel Makkonen Tesfaye. Disponibile dal 7 gennaio 2022, a due anni da After Hours, il nuovo progetto discografico prevede una serie di duetti, tra cui Jim Carrey, Quincy Jones, Lil Wayne, Tyler, The Creator e Oneohtrix Point Never. Dopo l’annuncio di “Dawn FM”, Carrey è andato su Twitter per lodare l’album. “Mi ha fatto ballare per la stanza”, ha scritto, osservando che era “entusiasta di recitare una parte nella sinfonia di The Weeknd”.

The Weeknd – Foto: Facebook

Come è nato il rapporto tra i due? Dopo essersi conosciuti, si sono scambiati il numero. L’ha raccontato lo stesso The Weeknd: “Gli ho scritto l’indirizzo del mio condominio a Los Angeles, e lui ha detto: ‘Posso letteralmente vedere casa tua dal mio balcone’ e abbiamo tirato fuori i telescopi e ci siamo salutati a vicenda. Il giorno del mio [30°] compleanno, mi ha chiamato e mi ha detto di guardare fuori dalla finestra, e sul suo balcone aveva questi palloncini rossi giganti, mi è venuto a prendere e siamo andati a fare colazione. Era surreale. Jim Carrey è stata la mia prima ispirazione per essere qualsiasi tipo di artista…”. Ora scopriamo insieme la tracklist del nuovo album di uno degli esponenti di maggiore rilievo e successo commerciale nel panorama alternative R&B con più di cento milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Dawn FM di The Weeknd: la tracklist dell’album

01. Dawn FM

02. Gasoline

03. How Do I Make You Love Me?

04. Take My Breath

05. Sacrifice

06. A Tale by Quincy

07. Out of Time

08. Here we Go… Again

09. Best Friends

10. Is There Someone Else?

11. Starry Eyes

12. Every Angel Is Terrifying

13. Don’t Break My Heart

14. I Heard You’re Married

15. Less Than Zero

16. Phantom Regret by Jim