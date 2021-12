Dayane Mello ha chiuso con Rosalinda Cannavò? Le due ex amiche del cuore del Grande Fratello Vip 5 sono di nuovo ai ferri corti? Non è la prima volta che Dayane Mello e Rosalinda Cannavò litigano e ne siamo certi non sarà neanche l’ultima. Durante la sua esperienza come concorrente del reality show brasiliano La Fazenda, la top model era stata fortemente sostenuta dalla sua amica italiana Rosalinda, in arte Adua Del Vesco.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò – Foto: Instagram

L’argomento è stato trattato nella nuova puntata di Casa Chi su Instagram, dove il giornalista Gabriele Parpiglia ha spiegato di essere sempre stato in contatto con giornalisti e televisioni brasiliane, definite da lui più serie rispetto a quelle della Fazenda: «Mi dicevano ‘Guarda che quando lei uscirà farà finta di niente’. Me lo hanno detto per tanto tempo. Mi hanno detto ‘Guarda che è battaglia persa’».

Il giornalista ha proseguito nel racconto spiegando che quando Dayane è stata eliminata lui ha aspettato per capire quale sarebbe stato il primo passo da fare. Al contrario, un’inviata delle Iene, si è attivata intervistando Dayane che le ha confessato di aver visto le immagini e di stare bene: «Ha detto che ha visionato tutto e che è tranquilla, sta benissimo. […] Ce l’aveva con me, che l’ho attaccata perché è famosa e ora è famosa nel mondo. Ce l’aveva con Rosalinda, ti dico il motivo specifico: tu sei andata a trovare sua figlia senza il suo permesso. E ce l’aveva anche con la sua ex agente perché dice che lei ha mosso le fila di tutto questo», ha dichiarato il conduttore di Casa Chi.

Quando l’inviata delle Iene ha chiesto a Dayane di inviarle un video in cui dichiara di aver visto le immagini e di stare bene, Dayane prima ha detto che lo avrebbe mandato e poi è sparita. «Questa è Dayane Mello», ha detto Parpiglia.

L’amica di Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, ha dichiarato: «Vorrei dire innanzitutto che sono d’accordo con Gabriele. Mi sono battuta per questa causa e lo farò sempre e a prescindere. Lo faccio perché è un mio principio, perché ci sono passata in prima persona. Lo rifarei. Non so se si tratta di una fase iniziale in cui magari lei non si rende conto di quello che è successo, metto anche questa ipotesi».

Ha specificato di non aver smesso di seguire Dayane su Instagram, come è stato inizialmente ipotizzato: «Voglio precisare una cosa, vengono fatte ipotesi, anche se ha poca rilevanza rispetto a quanto accaduto. Leggo che io e Dayane abbiamo smesso di seguirci. In realtà non è andata così, lei mi ha bloccato su Instagram. Non mi ha bloccato su Whatsapp, le ho scritto parecchi messaggi anche di sostegno. Ha visionato i miei messaggi e non ha mai risposto. Sono andata da Sofia sotto invito della ex suocera di Dayane, quindi non contro la volontà di nessuno. Sono stata invitata».

Ha concluso il suo discorso sottolineando di continuare a sostenerla e ha ribadito che non è d’accordo con il modo di agire che sta scegliendo ora la showgirl e modella brasiliana.