Dayane Mello silura il GF Vip 6: “Truffa, televoti bloccati perché sanno già il vincitore”

Dayane Mello si è scagliata pesantemente contro il Grande Fratello Vip 6, dopo la clamorosa eliminazione della sua grande amica vip Soleil Sorge. L’ex gieffina vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi di origini brasiliane ha rilasciato affermazioni molto pesanti sul programma tv di Canale 5, condotto dal giornalista e autore televisivo Alfonso Signorini. Secondo Dayane Mello, “loro” saprebbero già il vincitore di ogni edizione e i televoti flash si bloccherebbero impedendo a molti di votare.

Dayane Mello – Foto: Instagram

“Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. – ha dichiarato Dayane Mello – Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”.

In realtà l’eliminazione di Soleil Sorgé dal GF Vip 6 è probabilmente legata al fatto che sarà in giuria alla nuova edizione del programma tv di Italia 1, La Pupa e il Secchione Show 2022 di Barbara d’Urso.

Alcuni giorni fa Barbara d’Urso ha confermato i nostri scoop su Francesco Chiofalo, Aristide Malnati e Flavia Vento nel cast come concorrenti: “Sarà un reality, ci sarà uno studio, ci sarà il pubblico… ci saranno tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e tante secchione, pupi e pupe conosciuti e non conosciuti…”. Noi di IGOSSIP.it vi abbiamo svelato in esclusiva lo scoop su Francesco Chiofalo il 21 febbraio scorso.

L’8 febbraio scorso vi abbiamo svelato in esclusiva la partecipazione di altri due concorrenti vip: la bellissima e sensuale fashion blogger, modella e showgirl marocchina Mila Suarez (ex fidanzata dell’attore e gieffino vip Alex Belli) e del noto famoso archeologo, giornalista e mummiologo Aristide Malnati.

Nel cast dei concorrenti vip de La Pupa e il Secchione Show 2022 figurano anche Marialaura De Vitis e Vera Miales.

Confermati nella giuria de La pupa e il secchione show Federico Fashion Style e Antonella Elia. Ci sarà anche un/a terzo/a giurato/a, il suo nome non è però stato ancora svelato: “C’è un terzo giurato o terza giurata, che ancora è segreto/a anche per noi perché dobbiamo ancora capire delle cose…”. Di chi si tratta? Ovviamente di lei: la grande protagonista del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge!

La Pupa e il Secchione Show 2022 debutterà martedì 15 marzo su Italia 1, il giorno dopo la finale del Grande Fratello Vip su Canale 5.