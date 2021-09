Debora Scalzo lancia la sua prima capsule collection di borse, la Desca Star Bag. L’iconica borsa a forma di stella, uscirà il 21 settembre in tutta Europa, durante la settimana della moda milanese Milan Fashion Week. Debora Scalzo Collection è il Brand Pop Made in Italy, fondato nel 2019 dalla nota scrittrice e sceneggiatrice cinematografica Debora Scalzo.

La Scalzo poliedrica artista dalla penna magica, dalla scrittura passa ai bozzetti di occhiali super luxury, disegnati per il grande Mestro Domenico Auriemma, in arte D-Style. Una collaborazione magica che nasce tra la Scalzo e Auriemma nel 2018, ma che li vede approdare insieme creando una linea speciale la “Dstyle for Debora Scalzo Collection” nel 2019. Il 2019 è l’anno magico, quello dove presenteranno in anteprima mondiale la loro collezione, durante l’Arab Fashion Week di Dubai, ed è un successo a livello internazionale, la collezione consacra a tutti gli effetti la Scalzo da scrittrice a stilista di occhiali luxury, handmadeinitaly amata da vip, star e calciatori.

Firmando questa importante collaborazione con il Maestro Auriemma, unisce la moda alla scrittura, un connubio vincente che porta entrambi a creare nuove linee di successo, linee non solo indossate da star internazionali, ma i famosi occhiali a stella, verranno inseriti anche all’interno di progetti cinematografici importanti, firmando contratti come brand sponsor.

Il Maestro Domenico Auriemma, ottico partenopeo, fondatore del brand D-Style, vincitore del prestigioso Certiluxe Fashion Awards nel 2015, creatore del marchio che dall’Italia ha spopolato in tutto il mondo, ha creato occhiali super luxury per star come Lady Gaga, Rihanna, Pamela Anderson, Paris Hilton e tantissimi altri grandi artisti di fama internazionale.

Apprezzato nel mondo per i suoi pezzi unici, creati a mano con amore, passione e dedizione, dichiara: “Credo molto in Dio, penso sempre che quando ci vuole un po’ gratificare avvicina due anime belle pulite, genuine con tantissima voglia di fare, senza dare peso al vile denaro ma principalmente alla passione, ai talenti. La provvidenza ha voluto che il vulcano Debora Scalzo entrasse nella mia vita, iniziando una stravagante e originale linea di occhiali, inserendoci gli ingredienti più belli, proprio come fa lei: la passione e amore per tutto ciò che facciamo nella nostra vita”.

La Scalzo è da sempre riconoscente al Maestro Auriemma: “Poter collaborare con lui è stato l’inizio di un sogno bellissimo. Non smetterò mai di ringraziarlo per la grande opportunità che mi ha dato, per i suoi consigli preziosi. Se il mio brand si è ampliato sempre di più è merito suo, a lui che ha creduto in me, che ha creduto in noi. Un uomo e amico speciale”. La Scalzo dagli occhiali ha ampliato il brand, creando anche una linea di abbigliamento donna, uomo, bambino e la linea accessori che comprende le cinture e l’iconica borsa a forma di stella, la Desca Star Bag, che già si preannuncia un successo.