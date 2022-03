Delia Duran ha dichiarato che il suo compagno Alex Belli avrebbe vinto il GF Vip 6 senza grossi problemi, ma ha commesso un errore. La bellissima e sensuale modella, showgirl, influencer e concorrente del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e autore tv Alfonso Signorini, ha fatto i complimenti all’attore Davide Silvestri per non aver mai avuto la tentazione di tradire la fidanzata al Grande Fratello Vip e ha asserito che il suo partner Alex Belli è molto più sensibile al fascino femminile. Delia Duran ha affermato: “Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto è splendido”.

Alex Belli e Delia Duran – Foto: Instagram



Delia Duran e Antonio Medugno si sono riavvicinati molto dopo l’uscita di Alex Belli dalla Casa più spiata e famosa d’Italia, ma i dubbi sulle reali intenzioni della soubrette venezuelana restano…

La soubrette venezuelana e compagna di Alex Belli ha poi aggiunto: “Eppure quando ero libera ho provato a flirtare con Antonio, per mettermi alla prova, però non c’è stato nulla. Ad Antonio Medugno ho voluto bene e nonostante lui era fisicato ed ero attratta, ma non c’era quello che ho con Alex. Dove lo trovo uno come il mio uomo?”.

E poi ancora: “Alex invece da questo punto di vista cede prima. Lui è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte. Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti. Da sei mesi sei qui dentro e non cadi mai in tentazione. Non hai mai ceduto e quasi nessun uomo farebbe come te. Fidati che sei un uomo rarissimo. Tu Davide invece sei raro. Sei anche più forte di me, io sono tremenda! Però sono molto anche consapevole di ciò che faccio. Il valore aggiunto tuo è che sei dritto e lineare, che io non so come hai fatto a non cedere mai”.

Poi ha raccontato l’errore commesso dal suo uomo: “Quando io venivo qui in casa o in studio a dire ‘fai un po’ di meno’ era per dargli dei segnali, ma per lui, per la sua posizione. Ero arrabbiata per come usciva anche fuori. Si è perso, avrebbe vinto il programma è verissimo. Invece facendo così ha fatto male al suo posizionamento. Ha perso questo binario perché è fatto in questa maniera come tanti uomini… Non è che io ero soltanto arrabbiata per me, quanto per lui che sbandava e non faceva bene a se stesso. Ad Alex ho detto era meglio che andasse al GF da single“.