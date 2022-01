Delia Duran su Alex Belli: “Mi ha chiesto scusa per i preliminari con Soleil Sorge”

Delia Duran è tornata a parlare della sua chiacchieratissima relazione d’amore con Alex Belli subito dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6. La bellissima modella e attrice venezuelana si è sfogata con la coinquilina Sophie Codegoni, rivelando alcuni dettagli piccanti sulla sua storia poliamorosa con l’ex attore di Centovetrine e Furore. Per la verità qualche giorno fa anche Mirko Gancitano ha rivelato a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso che Alex Belli e Delia Duran sarebbero “aperti” e “poliamorosi”.

Delia Duran ha raccontato a Sophie Codegoni: “Il rapporto libero di cui parla? Alex Belli parla di culture e avere tante amicizie. In questo senso c’è libertà, è che ci piace giocare. Però c’è modo e modo di fare i game. Mi sono baciata anche con le donne, ma condivido queste cose con mio marito. Ma tra la coppia, fare i game insieme, non da solo lontano da me. Capisci la differenza tra il condividere e il creare questo tra loro due con me fuori?”.

L’attrice e showgirl venezuelana ha poi aggiunto: “Se fosse successo fuori saremmo diventati tutti amici sono sicura, io lui e Soleil. Questo però mi ha dato fastidio, la complicità mentre io guardavo tutto dalla televisione”.

Poi Delia ha svelato che cosa sia realmente successo tra Alex Belli e Soleil Sorge sotto le coperte nella Casa del GF Vip 6: “In privato la sera stessa mi ha detto ‘perdonami sei la donna della mia vita, ti amo’. Poi mi ha chiesto scusa per i preliminari, si hanno fatto quello. Se hanno fatto fino alla fine? Oddio questo non lo voglio dire qui. […] Amore si è visto bene quello che hanno fatto. Però non sono arrabbiata soltanto per quella cosa in particolare”.

