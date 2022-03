Denis Dosio e lo scandalo del video senza veli con Viggo Sorensen: “Non siamo stati né in carcere né arrestati”

Denis Dosio e Viggo Sorensen non sono stati né in carcere né arrestati. L’ha dichiarato l’ex gieffino vip italiano sui social. Come ben ricorderete i due ragazzi erano stati sorpresi senza veli in un bosco dalla polizia. I due giovani e star del web stavano girando un video per OnlyFans, la nota piattaforma di video e foto piccanti per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.

Denis Dosio e Viggo Sorensen senza veli in un bosco – Foto: Gayburg



Denis Dosio ha raccontato ai suoi followers: “Io non sono stato arrestato, non sono stato in carcere in questi giorni. Sono stato portato via dalla Polizia, alla loro macchina. Mi hanno controllato le generalità, però non sono finito in cella. I più importanti blog d’Italia hanno detto che sono stato arrestato, ma non è la santa verità”.



Ha poi aggiunto: “Io ho chiamato un mio amico che viene dalla Cecoslovacchia (sarà un viaggiatore del tempo?), uno dei top 10 a livello mondiale di Only Fans. Lui è arrivato, abbiamo preso un elicottero, siamo finiti in un lago ghiacciato, dove c’era un bosco perfetto per girare. Siamo andati nel bosco a realizzare questo video, andate a vederlo perché ci ho quasi rimesso la pelle. Una volta nel bosco isolato dove non c’era nessuno, però c’era un passante che ci ha visto, anche perché è girata una foto che ci hanno scattato. Lo stesso che ci ha fatto la foto ha chiamato la Polizia di sicuro”.



Ha poi asserito: “Gli agenti sono arrivati, ci hanno visto in quella situazione, ci hanno portato alla loro macchina per controllare le generalità e vedere il video. Io furbamente l’avevo cancellato e messo negli eliminati di recente. Una volta che ci hanno liberato e ridato i cellulari io l’ho ripristinato. Se ci hanno liberati è perché noi con i pantaloni abbassati potevamo essere lì a fare i nostri bisogni”.



Denis Dosio e Viggo Sorensen senza maglia in montagna – Foto: Instagram

Onlyfans e vip: un binomio perfetto

Onlyfans continua a fare proseliti tra modelli, personaggi tv, influencer, sportivi ed ex tronisti di Uomini e Donne. Dopo l’ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico nonché imprenditore e influencer Alessio Lo Passo anche altri due ex tronisti, Mariano Catanzaro e Lucas Peracchi, sono approdati sulla piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio è approdata su Onlyfans oltre alla bombastica influencer Federica Pacela e all’attrice a luci rosse Priscilla Salerno. Perfino la Regina del Pop, Madonna, avrebbe strizzato l’occhio a Onlyfans… e alcuni mesi fa sono approdati anche il pugile Dario Socci e Denis Dosio, quest’ultimo con un bel bacio gay con Mario Adrion.