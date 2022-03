Denis Dosio e Viggo Sorensen senza veli in un bosco per OnlyFans: fermati dalla polizia

Denis Dosio e Viggo Sorensen sono stati sorpresi senza veli in un bosco dalla polizia. I due giovani e star del web stavano girando un video per OnlyFans, la nota piattaforma di video e foto piccanti per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Denis Dosio, ha rivelato ai suoi followers di Instagram: “È successo un ca**o di casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda. La polizia ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura”.

Ma i dubbi che sia stata tutta una trovata pubblicitaria e di marketing per lanciare un suo nuovo video su OnlyFans iniziano a circolare con una certa insistenza sul web… Secondo i detrattori di Denis Dosio, si tratterebbe soltanto di una messinscena di pessimo gusto…

Onlyfans e vip: un binomio perfetto

Onlyfans continua a fare proseliti tra modelli, personaggi tv, influencer, sportivi ed ex tronisti di Uomini e Donne. Dopo l’ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico nonché imprenditore e influencer Alessio Lo Passo anche altri due ex tronisti, Mariano Catanzaro e Lucas Peracchi, sono approdati sulla piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio è approdata su Onlyfans oltre alla bombastica influencer Federica Pacela e all’attrice a luci rosse Priscilla Salerno. Perfino la Regina del Pop, Madonna, avrebbe strizzato l’occhio a Onlyfans… e alcuni mesi fa sono approdati anche il pugile Dario Socci e Denis Dosio, quest’ultimo con un bel bacio gay con Mario Adrion.