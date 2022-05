Denis Dosio guadagna anche 10mila euro al mese grazie a OnlyFans: “Non è una compravendita del corpo”

Denis Dosio guadagna anche 10mila euro al mese grazie a OnlyFans, la nota piattaforma di video e foto piccanti per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”. I video omoerotici di Denis Dosio hanno scatenato ancora di più i rumor e le indiscrezioni sul suo orientamento sessuale. Presente oggi a Pomeriggio 5, il pupo e influencer ha dichiarato a Barbara d’Urso che non è una compravendita del corpo.

Denis ha infatti debuttato con un bel bacio gay con Mario Adrion su OnlyFans. Qualche mese fa è stato fermato dalla polizia per un altro video adult con Viggo Sorensen.

“Cosa è successo? Sono stato beccato nel bosco – ha detto Denis a Barbara d’Urso – mentre facevo dei contenuti. Eravamo io ed un mio amico, ci hanno beccato e ci hanno chiesto i documenti e di far veder loro il video girato. Per fortuna non c’era nessun video perché dovevamo ancora realizzarlo. Ci hanno lasciato andare”.

L’ex concorrente del GF Vip ha poi rivelato: “Io ho studiato come elettricista, il mio futuro era quello di guadagnare 900 euro al mese, non sputo nei soldi. 0nlyFans non è una compra vendita del corpo, paghi per entrare nel mio mondo privato. Guardalo nell’ottica di un ragazzo ventenne che si crea il proprio futuro senza fare del male a nessuno”.

A domanda diretta sui guadagni mensili, l’ex pupo ha confessato: “Quanto guadagniamo? In media nessuno fa meno di 3 mila euro al mese, se sei un influencer vai anche sui 10 mila euro al mese. Io sono fra i più forti in Italia e non faccio del male a nessuno, non manco di rispetto a nessuno. I miei contenuti sono artistici, vedo non vedo, nulla di esagerato. Andate pure a vedere, iscrivetevi al mio canale, c’è pure la promozione al 20%”.

Ospite da Barbara d’Urso anche Emy Buono, la sua nuova fidanzata: “Sono felice del lavoro di Denis perché è lavoro, ma l’importante è non toccare!“. A tal proposito Dosio ha confessato di averle chiesto di posare insieme a lui per dei contenuti esclusivi, ma questa cosa non è piaciuta alla conduttrice tv. Barbara l’ha messo subito in guardia: “Piccoletto, lasciami stare Emy perché come ti ho creato, ti distruggo. Emy non accettare di farlo, preserva l’intimità di coppia!“.