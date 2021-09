Denis Dosio sbarca su Onlyfans: bacio gay e video piccante con Mario Adrion

Denis Dosio è sbarcato su Onlyfans. Anche l’ex gieffino vip italiano è presente sulla nota piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”. Per il suo debutto ha scelto due famosi modelli: Mario Adrion e Jeff Kasser.

Perché ha scelto di aprire un account su Onlyfans? Denis Dosio ha spiegato: “Sta succedendo il delirio! Ma perché l’ho aperto? Beh, partiamo dal presupposto che in Italia siamo 20 anni indietro. Era questo il motivo per cui non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche, del giudizio della gente… Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto. Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto, voglio messaggiare, fare amicizia e voglio mostrare le parti mie più ribelli perché quella piattaforma me lo consente. Sono un ventenne e voglio essere trasgressivo. Voglio creare un’unione con voi che siete i miei veri fan”.

In un video pubblicato su Instagram, Denis bacia Mario Adrion e poi appare in slip insieme a suo fratello maggiore Manuel Dosio, al modello americano e a Jeff Kasser.

“Avevi mai baciato un uomo prima?“, gli ha poi chiesto . “Mai, tu sei il primo”, ha risposto il giovane artista italiano. Hanno scelto il Lago di Como come location per le foto e il video hot condiviso in Rete.

Onlyfans e vip: un binomio perfetto

Onlyfans continua a fare proseliti tra modelli, personaggi tv, influencer, sportivi ed ex tronisti di Uomini e Donne. Dopo l’ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico nonché imprenditore e influencer Alessio Lo Passo anche altri due ex tronisti, Mariano Catanzaro e Lucas Peracchi, sono approdati sulla piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio è approdata su Onlyfans oltre alla bombastica influencer Federica Pacela e all’attrice a luci rosse Priscilla Salerno. Perfino la Regina del Pop, Madonna, avrebbe strizzato l’occhio a Onlyfans… e ora sono approdati anche il pugile Dario Socci e Denis Dosio!