Denise Esposito incinta di Gigi D’Alessio: Anna Tatangelo è in love con Livio Cori

Denise Esposito incinta di Gigi D’Alessio. Il celebre e popolare cantautore campano diventerà papà per la quinta volta. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini. A dominare la copertina della rivista di gossip è un Gigi D’Alessio raggiante, al mare, che accarezza il pancione della fidanzata rivelando così l’arrivo della cicogna.

«Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo», si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Ma chi è il nuovo amore di D’Alessio? Da diverso tempo il cantante 54enne è legato a Denise Esposito, 29 anni, affascinante avvocata napoletana che frequenta da circa un anno. La scintilla tra di loro sarebbe scoppiata la scorsa estate a Capri, dopo un concerto di Gigi, e dallo scorso inverno convivrebbero a intermittenza tra Napoli e Roma, nella villa del cantante nel quartiere Olgiata. Dopo Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, e Andrea, che ha avuto dalla Tatangelo, D’Alessio tra qualche mese diventerà papà per la quinta volta.

La famosa e bellissima cantante e neo conduttrice tv Anna Tatangelo non sta di certo a guardare. Il settimanale della famiglia Berlusconi ha pubblicato le prime foto e soprattutto il primo bacio con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori. I due si amano e non si nascondono più, come dimostrano le foto dei paparazzi che li hanno beccati a baciarsi in spiaggia. Ed è solo la conferma che mancava, visto che la loro storia era diventato un vero e proprio «segreto di Pulcinella» di cui si parla dallo scorso marzo. Piccola curiosità: a presentarli, secondo il giornalista Santo Pirrotta, sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio.