Detto Fatto di Bianca Guaccero verso la chiusura definitiva. Il gossip è tornato in auge negli ultimi tempi, dopo gli ultimi scoop di Dagospia e DavideMaggio.it. Il programma televisivo italiano di genere factual, in onda su Rai 2 dal 18 marzo 2013 nella fascia del primo pomeriggio, sta registrando bassi ascolti tv e share. In questa stagione è al di sotto del 5%.

Bianca Guaccero con lo staff di Detto Fatto – Foto: Instagram

Come sappiamo tutti, dalla settima edizione Detto Fatto è condotto da Bianca Guaccero. Su DavideMaggio.it si legge: “La decisione, che vi abbiamo anticipato ieri in diretta Instagram, arriverebbe a 9 anni dal debutto della trasmissione che si proponeva di mettere in un unico contenitore generalista il mondo dei tutorial, all’epoca prerogativa di Real Time. Proprio quella mission si è un po’ persa, con il programma che ha finito per snaturarsi, tra durata eccessiva, saturazione dei tutorial e velleità delle conduttrici. A contribuire al crollo degli ascolti anche infelici valzer di palinsesto e la concorrenza di Rai1″.

E poi ancora: “Ma cosa potrebbe prendere il posto di Detto Fatto? Un factual di lifestyle che lo rievochi, un dating show per attrarre pubblico più giovane o un people show come ai vecchi tempi? No, c’è chi starebbe pensando nientemeno che a Pierluigi Diaco. Il conduttore, che è stato nel sabato pomeriggio di Rai2 con le repliche di Ti Sento, starebbe infatti scalpitando per l’ambito slot. Una scelta che desta, sin dalla base, più di una perplessità. A cominciare dalla sovrapposizione con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ma questa, forse, è la ragione più debole. Sulle altre, preferiamo non soffermarci”.

Se così fosse, Detto Fatto chiuderebbe dunque alla sua decima stagione, dopo essere stato condotto per sei stagioni da Caterina Balivo e per le ultime quattro da Bianca Guaccero.