Diletta Leotta dopo Can Yaman è in love con Fabio Mancini? Il rumor è stato diffuso da Ivan Damiano Rota su Dagospia. La conduttrice sportiva e il top model di Armani stanno davvero insieme oppure è una fake news? “Elodie paparazzata di nuovo con Davide Rossi, manager e modello di Armani – hanno scritto Ivan Damiano Rota e il suscettibile Sor Rotella – come si sa sono stati pizzicati fuori casa di Diletta Leotta dopo una serata tra amici. La cantante sente la vertigine per il fascinoso ragazzo mentre pare che la Leotta abbia un debole per un altro modello guarda caso di Armani, il fascinoso Fabio Mancini“.

Diletta Leotta e Fabio Mancini – Foto: Affaritaliani.it

In estate il supermodello di origine pugliese ha raggiunto un altro traguardo davvero incredibile e imbattibile con la prestigiosa e lussuosa maison fondata e diretta dal grande re della moda Giorgio Armani: ha sfilato per 11 anni consecutivi per un totale di 22 stagioni e oltre 50 sfilate. Un vero e proprio record nella storia del fashion.

L’affascinante The Armani Icon Fabio Mancini ha festeggiato 11 anni di collaborazione con Armani con queste toccanti parole: “Ho iniziato questo lavoro per puro caso anni fa nel momento forse più difficile della mia vita, con le tante difficoltà che un ragazzo giovane come lo ero, non doveva avere”.

Sempre in estate il top model da Guinness con Armani ha confessato al settimanale di gossip Novella 2000: “Ho concluso una storia di 5 anni e mezzo e sono single da un paio di mesi. È difficile staccarsi dopo anni, sono legato ancora al passato e piano piano ne sto venendo fuori”.

Finora i due diretti interessati non hanno né confermato né smentito l’indiscrezione. Stay tuned per saperne di più!