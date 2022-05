Diletta Leotta si è fidanzata con Giacomo Cavalli! Il gossip è iniziato a circolare con una certa insistenza da alcuni mesi sulla carta stampata e sul web. Inizialmente si era vociferato di un presunto flirt della famosa e bellissima conduttrice tv sportiva con il top model e icona di Armani, Fabio Mancini. Nulla di vero, era una fake news. In realtà il vero amore di Diletta Leotta è Giacomo Cavalli. Anche lui come Fabio Mancini è un modello che lavora nel mondo del fashion system.

Ora però Diletta Leotta e Giacomo Cavalli non si nascondono più. I due sono stati paparazzati tra le strade di Milano dal settimanale Diva e Donna. Nelle foto si vedono Diletta e Giacomo che passeggiano con un look casual. Nessun bacio o abbraccio ma a vederli sembrano felici. La Leotta e Cavalli si frequentano dallo scorso autunno dopo che amici in comune li hanno fatti conoscere. Nessuno dei due ha mai confermato la frequentazione ma d’altronde dopo la sovraesposizioni che le ultime storie della conduttrice (con il pugile Daniele Scardina e Can Yaman) è logico che Diletta cercasse di sottrarsi agli obiettivi dei fotografi.

Una coppia davvero bellissima, sensuale, giovane e ricca. I fan di Diletta sono dispiaciuti e amareggiati, ma la loro beniamina è davvero al settimo cielo! Dopo tanto clamore con Can Yaman, Diletta ama vivere questa liaison lontano dai riflettori mediatici.

Ma chi è il fortunato? Chi è Giacomo Cavalli? Classe ’93, ha due anni in meno di Diletta è nato a Brescia e ha una laurea in economia e Gestione Aziendale. Figlio del velista Beppe Cavalli, Giacomo ha iniziato a fare il modello dopo essere stato notato da un talent scout vista la sua somiglianza con Simon Nessman. Ora continua a lavorare nel mondo della moda ma il suo sogno è diventare un manager di successo.