Domenica di Canale 5: Barbara d’Urso rimpiazzata da Lorella Cuccarini?

Domenica di Canale 5: la famosa e popolare conduttrice tv Barbara d’Urso sarà rimpiazzata da Lorella Cuccarini? TvBlog.it ha lanciato lo scoop. Neanche il tempo di dire addio a La Vita in Diretta e conseguentemente alla Rai, ed è approdata su Canale 5. La presentatrice, così, per volere di Maria De Filippi, si è calata nei panni dell’insegnante di ballo, ed è divenuta uno dei volti più amati del talent show Amici. La recente popolarità che le ha dato il talent show, sommata ad una sfavillante carriera nel mondo dello spettacolo, hanno fatto sì che Mediaset iniziasse a pensare di affidarle la domenica pomeriggio. Ciò significherebbe assistere ad un importante passaggio di testimone: da Barbara d’Urso a Lorella Cuccarini.

L’altra indiziata è la conduttrice tv ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Elisa Isoardi. Il rumor era iniziato a circolare con una certa insistenza sul web da diverse settimane ed era stato diffuso dal sito di attualità e gossip Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino. Il giornalista Giuseppe Candela aveva annunciato: “La chiusura di Live-Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva”.

Candela aveva poi sottolineato: “Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara d’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare”. Per poi concludere: “A Mediaset però un punto è chiaro da anni: si caccia qualcuno senza ammetterlo. Insomma una chiave per giustificare l’operazione va trovata. Nuovi progetti, la soluzione più gettonata”.

Qualche giorno fa Dagospia ha rivelato: “Come Candela-anticipato, Barbara d’Urso è fuori anche dalla domenica pomeriggio. I disastrosi ascolti fanno battere in ritirata Carmelita costretta ad annunciare l’addio nell’ultima puntata di Domenica Live […] È l’ennesima mazzata per Barbarie che come Dago-anticipato era stata costretta a mollare il prime time domenicale”.