Domenica di Canale 5, Dagospia rivela: “Via Barbara d’Urso, in pole position Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi”

Domenica di Canale 5: Dagospia conferma la chiusura totale di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso di Barbara d’Urso. Il giornalista Giuseppe Candela parla di sconfitta per Mauro Crippa. Sul sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino si legge: “Nel corso delle settimane Dagospia ha svelato in anteprima tutte le mosse che hanno portato al ridimensionamento di Barbara d’Urso: la chiusura definitiva di Live-Non è la D’Urso e Domenica Live, oltre all’arrivo la domenica sera di Scherzi a parte con Enrico Papi. Cosa andrà in onda invece la domenica pomeriggio?”.

Candela ha poi sottolineato: “L’operazione segna la sconfitta totale dell’area Informazione guidata da Mauro Crippa che dopo aver perso la domenica sera dovrà mollare anche la domenica pomeriggio al settore Intrattenimento guidato da Alessandro Salem. Mediaset, come rivelato da Tvblog, avrebbe offerto questo spazio a Lorella Cuccarini, la conduttrice dopo le polemiche in Rai (tra sovranismo e liti alla Vita in Diretta) si è rifugiata ad Amici. Un nome, assicurano dalle parti del Biscione, voluto da Piersilvio Berlusconi“.

Per poi aggiungere: “Per fare cosa? Tvblog accenna al titolo Campanile Sera in una versione riveduta e corretta, Dagospia fa un passo avanti accennando altri due titoli al vaglio. Si tratta di due programmi di Davide Mengacci: La Domenica del Villaggio e Scene da un matrimonio. Formati che verrebbero riproposti con versioni 2.0. Una decisione definitiva non è ancora stata presa. Non è chiaro se i due titoli che occuperanno il pomeriggio avrebbero la sola conduzione della Cuccarini o se il secondo verrebbe affidato a un’altra conduttrice. Da mesi circola il nome di Elisa Isoardi (ex compagna di Matteo Salvini) magari per la fascia delle 17, quella contro la Fialdini”.

E poi ancora: “Lorella Cuccarini non ha ancora accettato. I programmi puzzano in effetti di naftalina e flop da lontano. Sono in arrivo sorprese o si punta a un anno di “purgatorio” prima di una vera rivoluzione nel 2022 con volti di peso?”.

Grande Fratello Vip 6: ultime news e anticipazioni

Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini anche il giornalista Filippo Facci ha detto “no”. La conduttrice tv, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 Adriana Volpe sarà la nuova opinionista fissa del reality show di Canale 5. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it. Il suo grande amico e collega a Ogni Mattina, il tuttologo e opinionista tv Giovanni Ciacci, sarà nel cast dei concorrenti del GF Vip 6.

Gabriel Garko ha ribadito che non ci sarà nel cast dei concorrenti del GF Vip 6. In lizza figurerebbe l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo.

Grande Fratello Vip 6: la lista dei possibili concorrenti

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso

Giovanni Ciacci, costumista

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, politico ed ex gieffino

Sandra Milo, attrice

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica

Anna Oxa, cantante

Barbara Bouchet, attore

Alex Digiorio, nuotatore