Domenica è il brano di Achille Lauro per il Festival di Sanremo 2022, che sarà condotto nuovamente da Amadeus. Un brano ritmato che rientra perfettamente nel suo stile, mescolando quindi pop e rock, con un testo ricco di metafore ironiche e suggestive come “l’amore è un’overdose” e “sta vita è un roller coaster”. Il ritornello, tra fischi e battimano, ha le carte per diventare un tormentone. Con lui sul palco ci sarà un grande coro gospel americano. Ecco il testo ufficiale di Domenica di Achille Lauro.

Domenica di Achille Lauro: il testo ufficiale

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no.