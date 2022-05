Domenica In, Teo Teocoli si sfoga contro Maurizio Costanzo da Mara Venier: arriva la telefonata in diretta

Domenica In, ultime news e indiscrezioni. Il celebre attore e conduttore tv Teo Teocoli si è sfogato contro il potente, influente e famoso autore, giornalista e presentatore televisivo e radiofonico Maurizio Costanzo nel salotto tv di Mara Venier. Quasi immediata la telefonata in diretta del marito della famosa e popolare presentatrice e produttrice tv Maria De Filippi.

Teo ha raccontato con amarezza: “Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla televisione. Sai quando fanno quegli spezzoni in cui si vedono tutti gli artisti. Lì io non ci sono mai. Ad esempio nel film di Maurizio Costanzo, Alfabeto di Costanzo, lui parla di Mai Dire Gol e di tutti i suoi personaggi del programma. Io sono stato messo per terzultimo. Ha detto ‘questo, quello, poi c’è pure Teocoli’. Ho sentito ‘lasciamo perdere Teocoli, lui non ci interessa dai’. Se ci sono stati problemi con lui? Sì – ha proseguito Teo -, in pratica che non sono andato a fare la sua Buona Domenica. Penso che sia quello. Io incontrai Fiorello che l’aveva fatto l’anno prima e mi disse che aveva fatto tantissimo. Io dico la verità è. Non accuso nessuno”.

Teocoli ha poi sottolineato: “Ho una vita teatrale bellissima, però chiaro che quando vengo snobbato per certe cose mi ferisce. Mi dico ‘ma come?’. Negli anni novanta ho fatto delle trasmissioni che sono diventate dei cult assoluti”.

Maurizio Costanzo interviene in diretta tv

Il potere della regina della domenica di mettere pace tra Teocoli e Costanzo? #domenicain #maravenier pic.twitter.com/DSJ6T8jJ9s — Marco Santoro (@marco_santoro_) May 1, 2022

Mara Venier ha telefonato a Maurizio. Costanzo ha risposto ed ha anche invitato Teocoli al suo show: “Stavo seguendo la trasmissione con Teo. Digli a Teocoli che non ho nulla contro di lui. Anche quando faceva le imitazioni mi piaceva tanto. E che mi dispiace se in quella trasmissione non ho detto le cose giuste. Però lui ha la mia stima assoluta, lo dico pubblicamente. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato. Invito adesso Teo Teocoli al Maurizio Costanzo Show per la prossima puntata. Lo aspetto allora nel programma”.

Teo ha subito accettato l’invito di Costanzo: “Io ci vado molto volentieri. Questa cosa mi risolleva, mi rincuora e mi dà gioia. Sono contentissimo di vederlo e così parleremo delle nostre cose insieme“.