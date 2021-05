Domenica Live chiude per sempre? Dagospia: “Ennesima mazzata per Barbara d’Urso, tutta colpa dei disastrosi ascolti”

Barbara d’Urso è fuori anche dalla domenica pomeriggio? Il rumor era iniziato a circolare con una certa insistenza sul web da diverse settimane ed era stato diffuso dal sito di attualità e gossip Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino. Il giornalista Giuseppe Candela aveva annunciato: “La chiusura di Live-Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva”.

Barbara D’Urso – Foto: Facebook

Candela aveva poi sottolineato: “Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara d’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare”. Per poi concludere: “A Mediaset però un punto è chiaro da anni: si caccia qualcuno senza ammetterlo. Insomma una chiave per giustificare l’operazione va trovata. Nuovi progetti, la soluzione più gettonata”.

Domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata di Domenica Live. Barbara d’Urso ha dichiarato in diretta tv: “Amici e amiche di Domenica Live – ha detto Barbara a fine puntata – si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me, per voi, per stare insieme. E noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose, che ci vedranno insieme. E poi, ovviamente, Pomeriggio Cinque”.

Ora Dagospia rivela: “Come Candela-anticipato, Barbara d’Urso è fuori anche dalla domenica pomeriggio. I disastrosi ascolti fanno battere in ritirata Carmelita costretta ad annunciare l’addio nell’ultima puntata di Domenica Live […] È l’ennesima mazzata per Barbarie che come Dago-anticipato era stata costretta a mollare il prime time domenicale”.

