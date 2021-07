Domenica pomeriggio di Canale 5: Anna Tatangelo diventa conduttrice di Scene da un matrimonio?

Domenica pomeriggio di Canale 5: chi prenderà il posto di Barbara d’Urso? Dopo Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi è spuntato il nome di Anna Tatangelo. L’ex compagna del cantautore Gigi D’Alessio, che attualmente sarebbe in love con Livio Cori, potrebbe fare il grande salto a Mediaset. La famosa e popolare cantante potrebbe diventare la nuova conduttrice della domenica pomeriggio del Biscione. Lo scoop è stato diffuso da Davide Maggio durante una diretta Instagram.

Maggio ha dichiarato ai suoi follower: “Per Scene Da Un Matrimonio, il programma che dovrebbe trainare Silvia Toffanin, si era pensato ad una donna molto amata. Non sono né la Isoardi, né la Volpe, né la Marini, né la Cuccarini. Non è una conduttrice, ma in televisione ha fatto abbastanza. Non è la Gregoraci, non è Luxuria, non è la d’Urso. Magari questa cosa potrebbe non andare in porto, ma sul tavolo c’è questa ipotesi. Non è Belen, non è la Barale, neanche la Di Benedetto, come non è la Elia“.

E poi ancora: “Alcuni indizi? Vi dico che è molto bella, è mora, non è una presentatrice e non è un’attrice, anche se in tv si è vista spesso e volentieri ed ha avuto anche un ruolo che non era esattamente da conduttrice. Non è neanche ballerina. Sì: è Anna Tatangelo! L’idea che c’è al momento è quella di affidare Scene Da Un Matrimonio ad Anna Tatangelo. E’ solo una ipotesi. La situazione non è chiara“.

La domenica di Canale 5 continua a tenere banco sulla stampa cartacea e digitale. Dopo la chiusura totale di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso di Barbara d’Urso, i nomi in pole position per prendere il suo posto erano Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi. Negli ultimi giorni è spuntato il nome della conduttrice di Verissimo nonché compagna storica del patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin, e ora anche di Anna Tatangelo.

C’è grande attesa per tutti questi probabili cambiamenti in casa Mediaset. Di certo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset ha lasciato quasi tutti senza parole…