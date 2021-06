Donna sulla Luna è il nuovo album di Baby K: “Celebro i traguardi di tutte le donne”

Donna sulla Luna è il nuovo album di Baby K. Con questo nuovo progetto discografico celebra i traguardi di tutte le donne. Il quarto disco di inediti della 38enne cantante e rapper italiana è già disponibile dall’11 giugno scorso ed è prodotto dalla sua società This is it e distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy.

Il suo nuovo album è stato anticipato dai singoli Pa ti, che vede la partecipazione di Omar Montes, e dal singolo Mohicani, collaborazione tra la cantante romana e i BoomDaBash, che si candida a tormentone dell’estate 2021. In Donna sulla Luna sono presenti diverse hit di Baby K come i tormentoni estivi del 2019 e del 2020, rispettivamente Playa e Non mi basta più, singolo pubblicato l’anno scorso, realizzato con la collaborazione di Chiara Ferragni, e un altro pezzo edito, Buenos Aires, pubblicato nel marzo 2020.

Donna sulla Luna: le dichiarazioni di Baby K

Durante la sua conferenza stampa Baby K ha spiegato: “Non volevo autocelebrarmi ma celebrare i traguardi delle donne quando hanno il coraggio di esporsi, quando si impegnano al massimo, sbattendo anche un po’ la testa. Spesso quando si parla di donne, la società si ferma ad un preconcetto. Il cliché più comune è che, per le donne, tutto sia più facile. Assolutamente no. Se io curo il mio aspetto, molti pensano che non c’è nulla dietro. Molti pensano che io non scriva i miei testi e che io sia un burattino delle etichette. Non si sa quanto lavoro mio c’è dietro”.

Per poi sottolineare: “C’è un gap tra capacità e immagine. O sei carina o hai talento… Dal punto di vista artistico, è un disco che ho seguito tutto io. Ogni singola scelta, la porto sulle mie spalle, dalle grafiche ai video, ho creato un mio team di autori, produttori… Non c’è un aspetto che io non curi in prima persona ed è bello che ciò si venga a sapere. Ci tengo a far sapere che i brani, li ho scritto io. In pochi, lo sanno. Scrivo i miei testi, a volte da sola, a volte in collaborazione con altri. Chi ti vede da fuori, ti aiuta a far uscire qualcosa di te che altrimenti non uscirebbe fuori”.

In merito al titolo dell’album, l’artista ha osservato: “Ho scelto questo titolo perché è una riflessione sul mio percorso, sul punto in cui mi trovo in questo momento. Ad un certo punto, arriva il momento della riflessione su dov’è nata la partenza, su come e perché sono arrivata a certi traguardi, il significato che, per me, ha avuto questo viaggio. La Luna è il simbolo della donna per eccellenza. Per me, è il punto di arrivo. Noi vediamo la Luna da un’altra dimensione. Io sono sempre stata legata alla Luna, mi ha sempre affascinato. Mi è sembrato giusto dichiararla, questa Luna”. Per poi ribadire: “È il riflesso di noi stesse e dei nostri obiettivi. Le stelle vanno e vengono, la Luna è lì. Io parto da un percorso molto lungo, un percorso di autoproduzione, quando rappavo dentro un armadio e registravo i brani, il viaggio è importante ed è capace di cambiarti. Attraverso il viaggio, c’è un’evoluzione, una crescita, nel bene e nel male, si incontrano difficoltà ma l’importante è saperle superare. Il viaggio ci cambia in meglio. Io nasco come una ragazza semplice, non ho mai avuto grandi ambizioni ma volevo essere la migliore versione di me stessa. Ciò mi ha portato ad avere un approccio alle cose del tipo È importante partire, macinare e lavorare a testa bassa, fidandosi del viaggio. Così ho capito dove potevo arrivare”.

Per questo progetto discografico ha lavorato anche con Gigi D’Alessio, Tedua, Samurai Jay e Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade.

Donna sulla Luna di Baby K: la tracklist dell’album

Intro Mohicani (Boomdabash & Baby K) Pa Ti feat. Omar Montes Non mi basta più feat. Chiara Ferragni Cuando Te Vi Skit Samurai Jay Playa Skit Boro Boro Dinero feat. Samurai Jay e Boro Boro Buenos Aires Luna Skit Tedua Me Gusta feat. Tedua Rosso Amarena feat. Gigi D’Alessio Skit Giaime Mia feat. Giaime Maglietta e Jeans Tornado Skit Enzo Dong Buenos Aires Remix feat. Enzo Dong & Lele Blade

Donna sulla Luna tour 2021 di Baby K: le date

venerdì 22 aprile 2022 – Viper – Firenze

sabato 23 aprile 2022 – Hall – Padova

venerdì 29 aprile 2022 – Orion – Roma

sabato 30 aprile 2022 – Magazzini Generali – Milano