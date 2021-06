Donna sulla Luna è il nuovo album di Baby K: la tracklist

Donna sulla Luna è il nuovo album di Baby K. Il nuovo progetto discografico della 38enne cantante e rapper italiana Claudia Judith Nahum sarà disponibile a partire dal prossimo 11 giugno. L’album è già disponibile in pre-order e in pre-save. Per la grande protagonista dei tormentoni estivi, si tratta del quarto album di inediti, dopo Una seria, Kiss Kiss Bang Bang e Icona, pubblicato tre anni fa.

Baby K – Foto: Facebook

L’atteso nuovo progetto discografico dell’artista contiene le hit: “Non mi basta più” -3 platini e 70 milioni di views su yt- “playa” -2 platini e 62 milioni di views su yt- “Buenos Aires” -oltre 12 milioni di views su yt-; l’ultimo singolo “Pa ti” feat Omar Montes.

La carriera dell’unica artista italiana ad aver ottenuto un disco di diamante dalla FIMI grazie al singolo Roma-Bangkok, realizzato insieme a Giusy Ferreri, che ha venduto oltre 500 000 copie nel paese è sempre in forte ascesa.

Dal 2015 in poi ha collezionato solo successi: da Roma-Bangkok, singolo che vede la partecipazione di Giusy Ferreri, a Voglio ballare con te (2017) e Da zero a cento (2018), entrambi inseriti nell’album Icona. Nel 2019, come singolo per l’estate, Baby K ha pubblicato Playa, poi lo scorso anno è arrivata la hit con Chiara Ferragni.

Baby K ha conquistato complessivamente 1 disco di diamante, 14 dischi di platino e 3 dischi d’oro e sul web ha collezionato oltre 1,5 miliardi di streaming e più di 1 miliardo di views sul suo canale youtube con 1,77 milioni di fan iscritti.

Le tournée di Baby K

2013 – Killer Party Tour

2013 – Una seria Tour

2016 – Club Tour

2019 – Icona Tour

I riconoscimenti di Baby K

2013 – MTV Italia Awards – Pepsi Best New Artist

2016 – Vevo Certified per Roma-Bangkok

2016 – Wind Music Awards – Premio Diamante Singolo per Roma-Bangkok

2016 – Premio Lunezia Pop-Rap per il Valore Musical-Letterario del brano Brucia

2017 – Vevo Certified per Voglio ballare con te

2018 – Wind Music Awards – Premio Multiplatino Singolo per Voglio ballare con te

2019 – SEAT Music Awards – Premio Multiplatino Singolo per Da zero a cento