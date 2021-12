Due Spicci è il nuovo singolo di Vegas Jones: testo e video ufficiale

Due Spicci è il nuovo singolo di Vegas Jones e arriva a poco più di un anno di distanza dall’EP Giro Veloce. Il brano musicale è stato prodotto dagli ICON808 ed è già disponibile negli store digitali dal 5 novembre scorso. Il video è stato diretto da Enea Colombi, già regista di video di singoli famosi come Nero Bali di Elodie, Michele Bravi e Guè Pequeno, Fiori di Chernobyl di Mr. Rain, Fiamme negli occhi dei Coma_Cose e Cuore Amaro di Gaia. Il protagonista assoluto del video è lo stesso Vegas Jones. Ecco testo e video ufficiale del singolo.

Due Spicci è il nuovo singolo di Vegas Jones: il testo

Sono in macchina, mi ascolto dischi

Questi lunghi viaggi qualcosa dovrà riempirli

Tira aria diversa, qualcuno dovrà?redimersi

Con?la missione in?testa come i Navy Seal, ma?sono i miei amici

Tu vuoi che lo faccia e me li spacci per consigli

Metterci la faccia comporta dei sacrifici

Per me ogni mia rima, ogni canzone viene in primis

La tratto come Lola se parliamo di coniglie

Se ho rischiato la vita, è un po’ per figli di put*ana

Un po’ perché me la sono cercata, mi conosci

Non riesco a stare fermo sulla nuova divanata

Sì, mi chiedo dov’è il tempo per godermi questi soldi

Fumo ancora, passa la giornata e si consuma

In soli due secondi tutto è nulla

Ho sempre visto luc? se era dura

Conta come c’?ntri in quella curva.

Ok, tutto bello, sì, ma dopo che succede

Devo stare focus, devo seminare bene

Non so dirti quante volte

Quanti giri, quante botte

Scusa se mi perdo ma le rotte sono tali

Prima stavo in debito, sono andato alla pari

Puoi ferirmi molte volte

Finiscimi o peggio per te

Con due spicci ho vinto il sole

Da due spicci ho vinto trofei

So che sono un sognatore

Vi ho previsto in quante forme

Scusa se mi perdo ma le rotte sono tali

Prima stavo in debito, sono andato alla pari

Puoi ferirmi molte volte

Finiscimi o peggio per te.

Ogni giorno sento di avere una nuova chance

Giro il corner, non c’è solo il tipo che vende la droga

Gli infami li gestisco, ma col grano che mi fa le Vans

È come resistere in una lunga corsa

Non c’hanno nemmeno l’acqua là dentro

Non immagini quanto quel blocco renda così magico il tramonto

Bacio il pavimento, anche se oggi sono vivo e vegeto

Ma non so come sto, palo, gol, splendido

Potevo uscire dentro, ma non è nada, senza squad non rendo,

Ti ho vista sorridente da Louis Vuitton

Quella era solo una borsa, ma tu sai cosa c’è dietro

Siamo stati a bere il cappuccino a Cova

Per le strade scroccavamo siga appena uscivano dopo il caffè

Su quel fottuto bus a Bisceglie c’ho perso vertebre

Tutto per riuscire a uscire dalle tenebre

Quella bitch ha le tette che gridano, ti prego, guardami

Ma vedo solo dritto, tunnel vision, devo farli

Sono in giro coi pazzi, io mi sento così

Sì, Bellaria, good vibes, ne ho passata di shit.

Ok, tutto bello, sì, ma dopo che succede

Devo stare focus, devo seminare bene

Non so dirti quante volte

Quanti giri, quante botte

Scusa se mi perdo ma le rotte sono tali

Prima stavo in debito, sono andato alla pari

Puoi ferirmi molte volte

Finiscimi o peggio per te

Con due spicci ho vinto il sole

Da due spicci ho vinto trofei

So che sono un sognatore

Vi ho previsto in quante forme

Scusa se mi perdo ma le rotte sono tali

Prima stavo in debito, sono andato alla pari

Puoi ferirmi molte volte

Finiscimi o peggio per te.

Due Spicci è il nuovo singolo di Vegas Jones: il video