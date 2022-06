Dynasties: la seconda serie partirà il 21 giugno su Rete4

Dynasties, ovvero l’avventura della vita: la seconda serie partirà il 21 giugno su Rete4. Tante emozioni ma anche qualche brivido. La storia di animali che lottano contro i rivali e contro le forze della natura, torna con una nuova seconda serie, pronta ad “inchiodare” davanti allo schermo milioni di spettatori. Nel 2018 furono ben otto milioni a seguire con passione, su Rete4, le sfide più avvincenti del mondo degli animali, pronti a combattere per la propria sopravvivenza e per il futuro della loro specie.

David Attenborough, l’autore, è stato un pioniere dei documentari naturalistici, tanto da diventare un grande divulgatore scientifico a livello mondiale. Nato nel 1926 (coetaneo della Regina Elisabetta!), a Ilseworth, nel Regno Unito, ha seguito una passione nata fin da piccolo. Una vita, la sua, a dir poco straordinaria, fuori dagli schemi, passata a raccontare le storie d’amore, spesso purtroppo anche strazianti, tra gli esseri umani e la natura. Tante le onorificenze ricevute in carriera. L’ultima, nel 2020, quella di Cavaliere di Gran Croce dell’ordine di San Michele e San Giorgio.

In questa seconda serie troveremo un nuovo cast di personaggi animali, in un viaggio che va dalla punta meridionale delle Ande innevate alle pianure polverose all’ombra del Kilimangiaro alle zone umide del fiume Zambesi. Un viaggio che avrà come protagonisti l’elefante Angelina, il ghepardo Kali, il puma Rupestre e la iena Suma, impegnati nel confrontarsi con un modo che cambia a causa delle risorse sempre più scarse.

A dare voce a queste avvincenti avventure sarà la voce narrante ufficiale di Retequattro, quella di Andrea Piovan, una voce diventata famigliare per gli ascoltatori della Rete, sia per le campagne TV nazionali, sia per quelle Social Media. Attore, doppiatore e straordinario interprete di tante fantastiche storie tra cui quelle di Planet Earth 2, Wild Alaska, Wild Patagonia, Wild India e di Discovery Channel, lo riconosceremo anche per averci accompagnati in una serie di videogiochi famosi come quelli della serie Spyro The Dragon e Crash Bandicot. Un artista che, ancora una volta, saprà coinvolgere lo spettatore oltre le immagini.

Mike Gunton, il produttore esecutivo dello show prodotto da BBC One, racconta così la nuova serie di Dynasties: “Essere in grado di raccontare queste storie è un sogno dei registi che parlano della fauna selvatica e, proprio come nella prima serie, saranno un avvincente giro sulle montagne russe”.

E lo spettacolo sarà veramente unico, pronto a farci innamorare tra colpi di scena pieni di tenerezza ma anche di drammi. In ogni singolo episodio seguiremo queste fantastiche creature in una vita, la loro, che ci farà sicuramente star con il fiato sospeso.