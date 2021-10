Easy On Me di Adele: testo, traduzione e video ufficiale

Easy On Me è il nuovo singolo di Adele, che è già disponibile dal 15 ottobre scorso. Il brano anticipa l’uscita di 30, l’album di inediti previsto per il mese di novembre. La canzone della celebre cantautrice britannica Adele parla del ricominciare e dell’ammissione di quando una relazione è giunta al capolinea. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del singolo.

Easy On Me di Adele: il testo

There ain’t no gold in this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in the silence

Baby, let me in

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain’t room for a things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can’t deny how hard I’ve tried

I’ve changed who I was to put you both first

But now I giv? up

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get th? chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And I had these hopes

But I know it now

It probably hasn’t even shown

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me.

Easy On Me di Adele: la traduzione

Non c’è oro in questo fiume

Nel quale mi lavo le mani da sempre

So che c’è speranza in queste acque

Ma non riesco a nuotare

Quando sto affogando nel silenzio

Baby, fammi entrare

Vacci piano con me, baby

ero ancora un bambino

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo per scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me

Non c’è spazio per cambiare le cose

Quando siamo entrambi così profondamente bloccati nei nostri modi

Non puoi negare quanto ci abbia provato

Ho cambiato chi ero per mettervi entrambi al primo posto

Ma ora mi arrendo

Vacci piano con me, baby

ero ancora un bambino

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo per scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me

avevo buone intenzioni

E avevo queste speranze

Ma ora lo so

Probabilmente non si è nemmeno mostrato

Vacci piano con me, baby

ero ancora un bambino

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo per scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me.

Easy On Me di Adele: il video ufficiale