Eiza Gonzalez: biografia, film, fidanzato, Instagram e curiosità

Attrice di soap e altri progetti televisivi, interprete eccezionale di film per il cinema e cantante: Eiza Gonzalez si è dimostrata un’artista a tutto tondo. Ma quanto ne sappiamo di lei?

Eiza Gonzalez in Bloodshot – foto instagram.com

La maggior parte di noi tende a cristallizzare un attore in un ruolo e a ricordarlo in ogni altro suo lavoro, ma dietro ogni interprete c’è molto di più.

Non ci resta che scoprire tutto quello che c’è da sapere su Eiza Gonzalez e imparare ad apprezzarla in ogni sua sfaccettatura.

Biografia

Eiza Gonzalez è nata il 30 gennaio del 1990 a Città del Messico dall’amore tra la modella messicana Glenda Reyna e Carlos Gonzàles (scomparso a seguito di un incidente stradale quando Eiza era appena dodicenne).

Ha frequentato la scuola primaria negli istituti privati bi-lingue Edron Academy e American School Foundation a Città del Messico.

La sua passione per il mondo dello spettacolo si manifesta all’età di otto anni, quando inizia a frequentare il suo primo corso di ballo e canto con il cantante argentino Noel Schajris.

Tra il 2003 e il 2004, la madre la iscrive a un corso di recitazione tenuto dall’attrice di origini messicane Patricia Reyes Spindola. Dopodiché viene accettata nella scuola della compagnia messicana Televisa del Centro de Educacion Artistica, dove resta soltanto per due anni anziché tre.

Lola, érase una vez

Eiza Gonzalez viene notata dal produttore televisivo Pedro Damian, il quale le offre la possibilità di fare un provino per il ruolo di Dolores “Lola” Valente Pescador nella telenovela messicana Lola, érase una vez.

Nella telenovela andata in onda tra il 2006 e il 2007, quindi, Eiza interpreta il personaggio di Lola, una ragazza solare che ama ballare e cantare. Tutte le canzoni da lei interpretate finiscono nell’album Lola, érase una vez.

L’attrice ottiene il premio “Attrice femminile rivelazione” ai Premios TVyNovelas e la candidatura ai Premios Oye per il ruolo di Lola.

L’album Lola, érase una vez, invece, riceve un premio al Premio Lo Nuestro e viene certificato disco d’oro e platino in Messico.

Il personaggio di Lola è talmente apprezzato che viene incluso anche in alcune puntate della telenovela Amor sin maquillaje.

Nel dicembre del 2007 terminano le riprese della soap e Eiza registra i brani Get Munk’d per la versione spagnola del film Alvin Superstar e Campanas a mi corazón per la compilation Navidad Con Amigos.

Dopo aver partecipato alla telenovela Una familia de tantas nei panni di Gaby Chávez Salinas e aver lavorato alla canzone Estar bien con il gruppo RBD e Kudai, l’attrice si trasferisce a New York per frequentare un corso al Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Film

Nel 2015 arriva l’occasione per approdare al cinema: Eiza Gonzalez viene scelta per il film Jem e Le Holograms.

Certo il ruolo affidatole nella trasposizione cinematografica del cartone degli anni ’80 non è di spicco e la pellicola non convince critica e pubblico, ma l’attrice riesce comunque a farsi notare.

Nel 2017, Eiza González torna al cinema con Baby Driver – Il Genio della Fuga di Edgar Wright in cui interpreta Monica ‘Darling’ Castello, uno dei membri della banda di Doc.

Da quel momento in poi, lavora in grandi produzioni internazionali: Benvenuti a Marwen del 2018, Fast & Furious – Hobbs & Shaw, Paradise Hills e Alita – Angelo della Battaglia del 2019, Bloodshot, Acque buie e I Care a Lot del 2020 e Godzilla vs. Kong del 2021.

Per quanto riguarda la televisione, dopo l’approdo al cinema, ritroviamo Eiza Gonzalez in Dal tramonto all’alba – La serie del 2014-2016.

Doppiatrice

Non solo attrice e cantante, ma anche doppiatrice. Eiza Gonzalez ha prestato la voce a Ortone e il mondo dei Chi del 2008, I Croods del 2013 e Spirit – Il ribelle del 2021.

Vita privata

Eiza Gonzalez è stata legata all’imprenditore Pepe Diaz dal 2011 al 2013, salvo poi iniziare a frequentare il collega D.J. Cotrona dal 2014 al 2016 conosciuto sul set Dal tramonto all’alba – La serie.

Dopo la fine della storia con D.J. Cotrona, poi, la bella attrice vive un flirt con l’attore Josh Duhamel, ma la relazione si conclude dopo 5 mesi.

A giugno 2020, Eiza Gonzalez è stata paparazzata con Timothée Chalamet a bordo di uno yatch durante una vacanza Cabo San Lucas in Messico.

Instagram

Eiza Gonzalez ha un profilo Instagram molto seguito che contiene molti scatti riguardanti sia i suoi nuovi progetti che la sua vita privata.