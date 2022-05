El Pam Pam rmx di Cecilia Gayle in collaborazione con Noseal, all’anagrafe Antonino Lombardo, è un brano di genere reggaeton a dir poco travolgente, che già dal titolo colpisce al cuore gli appassionati e non solo, un rifacimento in chiave moderna della hit del 1998. Non è un caso se il ritmo della musica di Cecilia Gayle, giunta dalla Costa Rica, ha fatto breccia nei cuori di milioni di persone nel mondo durante molte estati dei favolosi anni Novanta.

El Pam Pam rmx di Cecilia Gayle in collaborazione con Noseal: significato della canzone

Nella storia restano i successi latini come il già citato El Pam Pam ed El Tipitipitero. Una voce calda e inconfondibile, unita alle sonorità latine sempre originali e ricercate, hanno sempre reso contagiosi i brani di Cecilia Gayle che in questo nuovo lavoro ha scelto il featuring con Noseal. Nel 2007 alunno della scuola di Amici (nota trasmissione condotta da Maria De Filippi): dopo la carriera nella danza, l’artista palermitano ha puntato il focus nel mondo della musica a partire dal 2020.

INTERVISTA A NOSEAL SU CARRIERA, VITA PRIVATA E BIOGRAFIA

Il singolo è un chiaro invito a lasciarsi andare, a farsi allietare da un ritmo che sa scaldare il cuore e donare energia a tutti. El Pam Pam Remix sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

É una collaborazione nata dal sogno di Cecilia Gayle di far conoscere alla nuova generazione i suoi ritmi che, dopo tutti questi anni, riescono ancora a riscaldare i cuori e riempire le piste da ballo. Noseal ha saputo dare a El Pam Pam quella sonorità attuale senza stravolgere l’essenza del sound originale. Cecilia non ha esitato ad accettare la proposta. El Pam Pam é gioia, é una musica sana, divertente e coinvolgente. In questo momento buio , il ritmo de El Pam Pam é un raggio di sole che può aiutare le persone ad uscire dalla tristezza, dalla depressione e dallo stress, perché la musica supera i confini e supera le divisioni.

El Pam Pam rmx di Cecilia Gayle in collaborazione con Noseal: video della canzone