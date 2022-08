Elena Morali in vacanza in Thailandia: “Bolle dappertutto, forse ho il vaiolo delle scimmie”

Elena Morali è con il suo compagno, l’ex concorrente del Grande Fratello Luigi Mario Favoloso, in vacanza in Thailandia. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione e showgirl era letteralmente scomparsa dai social da diversi giorni, facendo preoccupare molto i suoi numerosi fan. Che cosa sta succedendo a Elena Morali? Perché la compagna di Luigi Mario Favoloso è scomparsa dai social? Poche ore fa la pupa è riapparsa su Instagram scrivendo nelle sue storie: «Ragazzi scusate l’assenza ma a causa di molte bolle sul mio corpo e una sensazione di fiacca, sto aspettando l’esito di alcuni esami fatti ieri sera, ho paura sia il vaiolo delle scimmie».

Elena Morali – Foto: Instagram

L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show Elena Morali ha poi tirato un sospiro di sollievo quando ha ricevuto l’esito degli esami.

La compagna di Luigi Mario Favoloso ha infatti raccontato che dopo aver visto il suo corpo ricoperto di bolle ha temuto di aver contratto il vaiolo delle scimmie e per questo ha deciso di sottoporsi a degli esami. L’esito di questi ha scongiurato l’ipotesi che si tratti di vaiolo delle scimmie, ma teme che comunque il suo malessere sia stato causato da una pianta: «Pare sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama Alianto, detta anche Albero del paradiso. La sensazione del malessere è migliorata, ma le bolle si sono trasformate in un rash cutaneo. Quindi tutto ok a parte il forte prurito».

Anche i fan di Elena hanno accolto la notizia con gioia dopo giorni di ansia e preoccupazione. Per fortuna la situazione è sotto controllo.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sulla vita pubblica e privata di Giorgia Soleri e Damiano David e sugli altri personaggi famosi dello star system italiano e internazionale. Stay tuned su IGOSSIP.it!