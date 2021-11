Elena Santarelli e Bernardo Corradi: svelato il segreto del loro matrimonio

Elena Santarelli e Bernardo Corradi stanno insieme da tantissimi anni, precisamente dal 2006, e si sono uniti in matrimonio nel 2014. Qual è il segreto del loro matrimonio? L’ha rivelato la mamma vip di Giacomo, 12 anni, e Greta, 5. La conduttrice tv ed ex modella e l’ex calciatore e opinionista sportiva stanno distanti spesso anche per diversi giorni.

Bernardo Corradi ed Elena Santarelli – Foto: Instagram

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha rivelato: Noi ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po’ di giorni (in questo caso 18). Forse è il nostro segreto speciale da sempre, così si evita il ‘rapporto fusionale’ che in molte coppie annulla una sana individualità… lascio il parere agli esperti”.

La conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella ha poi aggiunto che sono proprio le pause a distanza che fanno respirare la coppia, in questo modo ognuno riesce a recuperare la propria dimensione come individuo, con i suoi interessi e le sue amicizie.

Di recente aveva parlato anche della sua splendida forma fisica al settimanale Gente: “Faccio sport due volte alla settimana, gyrotonic e allenamenti con il personal trainer, e cammino moltissimo. Bevo quasi due litri di acqua al giorno, mangio sano, ma adoro cucinare e capita che mi conceda peccati di gola. L’importante è trovare un equilibrio tra concessioni e rigore, e rispettare le regole, non solo per la linea, ma per vivere bene”.

E poi ancora: “Sono attenta, seguo molto i bambini: porre limiti, concedere, dire di sì ma anche far rispettare i no li aiuta nella crescita. Non sono ansiosa e neppure apprensiva: la vita è così piena di sorprese che trovo inutile mettersi mille problemi in testa quando non ce ne sono. Giacomo è allegro, ma riservato, in questo assomiglia al papà, Greta è più espansiva, parla tantissimo: sono entrambi molto vivaci ma, avendo età diverse, hanno esigenze e giochi differenti“.

