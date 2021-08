Eleonora Brunacci incinta di Mariano Di Vaio: quarto figlio in arrivo

Eleonora Brunacci è di nuovo incinta di Mariano Di Vaio. Quarto figlio in arrivo per il famoso fashion blogger e sua moglie. La famiglia Di Vaio si allarga ancora. La coppia vip del jet set nazionale ha già tre figli maschi: i piccoli Nathan Leone, 4 anni, Leonardo Liam, 3 anni, e Filiberto Noah, che il 22 settembre prossimo compirà appena 2 anni. Ora Eleonora ha organizzato un gender reveal coi fiocchi in Sardegna per svelare il se**o del quarto figlio che porta in grembo.

Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio con i tre figli – Foto: Instagram

Dopo tre figli maschi è in arrivo la prima femminuccia per Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci. Grande festa e tanta commozione in casa Di Vaio. Il video dell’annuncio è impreziosito da fiori e tanti palloncini rosa.

“Oggi, immersi in questa cornice da sogno, nella nostra isola adorata, che ci ha uniti fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, vi diciamo che, arriverà ….. Aspettiamo te”, ha scritto Eleonora Brunacci.

Il popolare e seguitissimo modello e fashion blogger è visibilmente emozionato. L’ex giudice di Selfie – Le cose cambiano Mariano Di Vaio è al settimo cielo. Anche la mamma vip è alle stelle. Tantissimi i commenti e gli auguri dei followers della coppia vip. Il bellissimo papà vip e sua moglie non hanno però svelato subito il nome della baby vip. Lo faranno sicuramente molto presto.

Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio: la loro fiaba d’amore

Il fashion blogger più bello d’Italia si è sposato con l’avvocata Eleonora Brunacci nel 2015. Il loro matrimonio si è infatti celebrato il 27 settembre. Il primogenito della coppia Nathan Leone è nato il 27 novembre 2016. Il secondogenito Leonardo Liam è nato il 18 giugno 2018. Il terzo figlio di Mariano ed Eleonora, Filiberto Noah, è nato il 22 settembre 2019. Fra pochi mesi diventeranno genitori per la quarta volta di una femminuccia.