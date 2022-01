Eleonora Giorgi esalta la nuora Clizia Incorvaia: “Mi ingloba nella sua vita”

Eleonora Giorgi ha esaltato la nuora Clizia Incorvaia durante una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi. La celebre attrice e mamma vip dell’opinionista tv ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro, ha rivelato di avere un ottimo rapporto con la influencer ed ex gieffina vip. Ha avuto uno shock soltanto quando suo figlio ha lasciato la casa per andare a convivere con la sua dolce metà.

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi – Foto: Instagram

Come ben ricorderete la famosa attrice Eleonora Giorgi ha alle spalle due matrimoni: uno con l’editore Angelo Rizzoli, durato dal 1979 al 1984 (da cui nel 1980 è nato il figlio Andrea) e uno con il collega Massimo Ciavarro (padre di Paolo), dal 1993 al 1996.

Al settimanale Oggi ha spiegato: “Ho avuto uno choc, a un certo punto: avendo avuto due figli a 11 anni di distanza, mi sono ritrovata a fare la madre per 32 anni ininterrottamente. E quando Paolo, in anticipo sui tempi, è uscito di casa, non ero preparata… è stato scioccante più di qualsiasi divorzio. E quindi ho avuto la voglia di trovare qualcosa che mi distrasse: tornare esattamente alle origini, a Roma”. Per tanti anni Eleonora aveva infatti vissuto in campagna.

Ha poi affermato che tra suo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si tratta di qualcosa di davvero forte: “Ha vissuto l’amore come lo ho vissuto io, rovinosamente e in modo totalizzante”.

La Incorvaia, che è già mamma di una bambina, Nina, avuta con l’ex marito Francesco Sarcina, si è sempre dimostrata nei confronti di Eleonora sempre molto affettuosa. “Mi ingloba nella loro vita”, ha concluso la famosa e popolare attrice e regista italiana nonché sex-symbol degli anni Settanta, che ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco.

