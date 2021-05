Eleonora Rocchini si è rifatta il seno: prima e dopo dell’influencer

Eleonora Rocchini si è rifatta il seno. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne sfoggia ora un décolleté più florido. Anche lei come tanti altri volti noti del dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla celebre conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi, e dello show business nazionale ha ceduto alla mastoplastica additiva. Eleonora non si era mai schierata contro la chirurgia estetica e plastica.

Eleonora Rocchini prima e dopo – Foto: Donnapop

L’ex fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani, ha lanciato un suo brand di costumi. Ha presentato i suoi nuovi modelli e il suo nuovo seno ai suoi follower tramite diverse Instagram stories. Le foto del prima e del dopo non lasciano dubbi sull’intervento di mastoplastica additiva a cui si è sottoposta l’influencer Eleonora Rocchini.

La nuova vita di Eleonora Rocchini dopo la rottura con Oscar Branzani

Come ben ricorderete la love story di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini era molto seguita dai fan della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5. Purtroppo per i fan della coppia di Uomini e Donne, il loro amore è terminato dopo tre anni. Eleonora è poi finita al centro di aspre e durissime polemiche da parte anche di influencer, tra cui Deianira Marzano, e soprattutto dalla sua ex cognata (la sorella di Oscar Branzani, Dalila) perché si è poi fidanzata con Nunzio Moccia. ex compagno proprio di Dalila Branzani.

Eleonora e Nunzio sono stati a lungo contestati dai fratelli Branzani e dai fan della coppia. Il loro amore è vivo e vegeto. Sono molto innamorati e felici. Qualche settimana fa lui ha voluto gridare a tutti il suo amore per Eleonora attraverso un dolcissimo e romantico post condiviso su Instagram: “Io non so dove ti porterà il vento, spero nella giusta rotta, ma non preoccuparti se questo non dovesse succedere, voltati, troverai una persona che sta lottando per cambiare il vento”.

Messaggio al quale l’ex corteggiatrice ha risposto con: “Dicono che quando una persona ce l’hai dentro, non ci sono posti dove puoi nasconderti. Avevi ragione sai ? Un anno lontani ma sempre lì, con il cuore e la testa, ed oggi, finalmente insieme… la vita è più bella con te! Sappilo. Ti amo”.

Auguri!