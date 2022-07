Elisa Esposito, la prof di corsivo, rivela: “Mi hanno chiamato dal GF Vip e ho detto chiaramente di no, non mi piace”

Elisa Esposito, la prof di corsivo, ha rivelato ai suoi followers di TikTok che l’hanno chiamata dal Grande Fratello Vip, ma è stata lei a dire di no. Contrariamente a quanto dichiarato da alcuni siti e giornali web, la prof di corsivo non è stata scartata dal Grande Fratello Vip per aver spoilerato la sua partecipazione, ma è stata proprio lei a rifiutare l’invito.

“Non voglio che escano notizie false, quindi chiarisco – ha esordito Elisa Esposito –. Questione Grande Fratello, smentisco tutte le voci che stanno girando. Non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare. Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono”.

E poi ancora: “Avevo fatto un video scrivendo ‘quando ti chiamano al GFVip’, non ‘quando vado’, la cosa è differente. Anche quando è uscita la questione che sarei andata al Grande Fratello Vip, non era vera. Io non ci vado. Ma perché l’ho scelto io, non perché ho fatto un TikTok o ho spoilerato”.

L’influencer Antonella Fiordelisi è invece nel cast dei concorrenti. Dopo provini e qualche sonoro “no”, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è riuscita a superare i provini ed è una nuova concorrente del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi Alfonso Signorini.

Ginevra Lamborghini è nel cast dei concorrenti dopo la bocciatura dello scorso anno poiché aveva preteso come clausola quella di non nominare sua sorella Elettra Lamborghini.

I primi concorrenti ufficiali sarebbero quindi Antonella Fiordelisi, Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. Su Pamela Prati incombe la grana della querela presentata dall’ex star del Bagaglino a Barbara d’Urso ai tempi dello scandalo Mark Caltagirone. Andrea Iannone ha smentito seccamente su Instagram Story la sua partecipazione come concorrente al GF Vip 7.

Non ci saranno invece il giovane attore di film per adulti Max Felicitas, la celebre giornalista e conduttrice tv Rita Dalla Chiesa, l’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Canessa, la famosa cantante Fiordaliso, l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto e il personaggio tv e imprenditore Federico Fashion Style. L’ha rivelato TvBlog.it.

Gli altri probabili concorrenti del GF Vip 7 sono Carolina Marconi, Gegia, Gigliola Cinquetti, Antonino Spinalbese e Antonella Ferrari.