Elisa Isoardi conferma la versione di Raimondo Todaro: “Non c’è mai stato nulla, nemmeno il bacio di scena”

Elisa Isoardi ha confermato la versione dei fatti di Raimondo Todaro durante la sua ultima intervista a Venus Club. La presentatrice tv ed ex concorrente del talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle, ha ribadito che tra lei e il famoso ballerino non c’è mai stato nulla. Nessun flirt, proprio come aveva dichiarato di recente Raimondo Todaro durante la recente diretta Instagram della rubrica social I Sogni C…ostruiti con l’opinionista pugliese Vito Maria Camposeo.

Elisa Isoardi su Raimondo Todaro: “Tra noi neanche un bacio di scena”

Come ben ricorderete lo scorso anno si parlò molto di questa presunta tresca, dopo che l’ex “allieva” e il maestro del talent show di Raiuno, condotto da Milly Carlucci, furono sorpresi dai paparazzi di Diva e Donna durante una passeggiata per le vie di Roma.

Ieri l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi, Elisa Isoardi, ha asserito: Ma no, non c’è stato niente. Nulla, nemmeno il bacino di scena c’è stato. Si sono baciati tutti, ma noi no. C’era sintonia, grande rispetto. Però più di quello nulla. Non è nato nulla, per fortuna di lui non è scoppiato l’amore”.

Raimondo Todaro parla di Elisa Isoardi

La scorsa settimana Raimondo Todaro era stato piuttosto chiaro e diretto alla rubrica social I Sogni C…ostruiti. Il 34enne ballerino, insegnante e personaggio televisivo di origini siciliane aveva dichiarato: “Non c’è mai stato un flirt tra me ed Elisa Isoardi. L’abbiamo detto tante volte”.

Per poi aggiungere: “Capisco che i giornalisti e i paparazzi debbano fare il loro mestiere, ma è stato travisato tutto… però quando a distanza di cinque o sei mesi si parla ancora di ciò, non va bene… mi sembra eccessivo. […] Anche questo però fa parte del nostro mestiere”.

Caso chiuso? Speriamo proprio di sì.

