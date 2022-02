Elisa Isoardi dopo l’Isola dei famosi: “Il telefono squilla meno, è dura”

Elisa Isoardi dopo l’Isola dei famosi era finita tra le papabili conduttrici di numerosi programmi tv di Mediaset. Era in lizza anche come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 di Amadeus. In realtà non è andata affatto così. Il periodo “no” per l’ex compagna del leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini continua…

In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, Elisa Isoardi ha ammesso che è davvero dura.

La presentatrice tv ed ex concorrente del talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle, ha dichiarato: “Volevo ritrovare la serenità, la grinta che mi appartiene e che in certi momenti ha faticato a esprimersi. Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”.

Ha poi sottolineato: “Quando arrivano questi momenti quasi li maledici, ma poi, pian piano, capisci che in realtà sono benedetti perché fai tesoro del tempo e inizi ad ascoltarti, a osservarti e osservare ciò che hai attorno. Sei in esplorazione. Ho cercato di tradurre questo momento di stop in un’opportunità, facendo cose che prima non riuscivo neanche a immaginare”.

In questi ultimi anni ha seguito un corso d’inglese, è stata spesso in Piemonte dalla sua famiglia, si è dedicata allo sport e ha trovato nei social il modo ideale per essere comunque vicina al suo pubblico.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato: “Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: perché sono ferma? L’amore di chi mi saluta per strada, di chi mi manda messaggi è un motore incredibile. Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico. Grazie a questo ho trovato il mio piccolo equilibrio che mi porta a dire: sono serena, carica, ho voglia di ricominciare. Soprattutto ora non ho più paura“.

“Mi considero una donna forte – ha detto -, una che lotta per le cose in cui crede, una donna alfa, indipendente. Ma ammetto che in certi momenti ho avuto paura, un sentimento inaspettato che non riesci a controllare, ma ti assale. Per un breve periodo temevo di non essere adeguata, mi interrogavo su che cosa e dove avessi sbagliato. Avevo paura che ciò che sento di poter dare, la mia energia, l’impegno che metto in ogni cosa, non fossero più sufficienti. Per fortuna ho ritrovato slancio e sicurezza. Le persone che mi stimano – ha aggiunto -, le moltissime donne che dopo tanti anni in Tv mi vedono come un’amica, non come un’antagonista, mi danno coraggio, fiducia e voglia di guardare avanti con il sorriso”.

Oggi è single, ma sogna di diventare mamma per la prima volta.